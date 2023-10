Experte: VfB Stuttgart "erinnert an FC Bayern"

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Der VfB Stuttgart siegt weiter - dank Guirassy und Comeback-Qualitäten

Wenn man derzeit auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga schaut, dann ist nicht (wie so oft in den letzten Jahren) der FC Bayern ganz vorn, sondern durchaus überraschend der VfB Stuttgart. Die Schwaben, die sich im Frühsommer erst über die Relegation in der Liga hielten, aber in der Saison 2023/24 nun schon sechs Siege in sieben Liga-Spielen sammelten, werden mittlerweile sogar mit den Münchnern verglichen.

Nach dem 3:1-Erfolg über den VfL Wolfsburg feierten die Stars des VfB Stuttgart vor der Kurve mit den eigenen Fans. "1893" und "Spitzenreiter" hallte es von den Rängen. Außerdem wurde Serhou Guirassy gefeiert, der mit seinen drei Toren erst dazu beigetragen hatte, dass die Schwaben das Spiel gegen die Wölfe drehen konnten.

Auf dieser Mission hatte sich der VfB vor allem in Durchgang zwei äußerst reif gezeigt. Das fiel auch TV-Experte Dietmar Hamann positiv auf, der bei "Sky" zu einem ehrenwerten Vergleich ansetzte. "Sie erinnern mich an den FC Bayern", lobte Hamann die Stuttgarter, die trotz eines insgesamt rund halbstündigen Rückstands geduldig blieben.

"Du musst auf die Chancen warten und darfst nicht zu früh versuchen, das Ding zu erzwingen", so Hamann weiter. "Wenn du das zweite Tor kassierst, wird es schwer. Wolfsburg hat nicht so viel verkehrt gemacht. Stuttgart weiß aber, dass wenn ein Fehler passiert, sie zubeißen. Darin sind sie momentan so gut wie kaum eine andere Mannschaft", sagte Hamann über den neuen Spitzenreiter, der diesen Platz mindestens bis zum Sonntagnachmittag innehat, wenn die Partie zwischen Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln angepfiffen wird. Die Werkself (16 Punkte) könnte den VfB (18 Punkte) nur mit einem Sieg überholen.

Genau wie Hamann hob auch VfB-Profi Chris Führich bei "Sky" die Comeback-Qualitäten seines Team hervor.

Guirassy: Macht so viel Spaß für die VfB-Fans zu spielen

"Das Wichtigste in solchen Momenten ist, dass wir bei uns bleiben", sagte Führich und verriet: "In der Halbzeit war für uns klar, dass wir auf unsere Chancen warten und kühl bleiben müssen. Mit dem Ausgleich hat das Spiel sich gewendet. Wir haben an Kontrolle gewonnen und am Ende verdient die Dinger gemacht."

Ein Extra-Lob von Führich gab es für Guirassy, der "überragend" sei. Der Dreifachtorschütze selbst bedankte sich schließlich bei der Mannschaft.

"13 Tore in sieben Spielen - das ist unglaublich. Ich profitiere vom Team, dafür bin ich dankbar. Es macht so viel Spaß, hier für die Fans zu spielen", sagte Guirrassy und setzte hinzu: "Die zweite Halbzeit war unglaublich. Ich hoffe, dass wir so weitermachen."