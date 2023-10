DFB-Reise in Gefahr? BVB-Star Hummels gibt Update

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Abwehrstar Mats Hummels verließ den Platz mit einem lädierten Oberschenkel

Es war ein Schreckmoment für alle BVB-Fans - und sicher auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann: In der Schlussphase des Bundesliga-Heimspiels von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin hielt sich Abwehrchef Mats Hummels den Oberschenkel und signalisierte: Es geht nicht weiter. Nach dem Schlusspfiff gab der 34-Jährige ein erstes Update.

Mit dem 4:2 durch Julian Ryerson in der 70. Minute hatte der BVB den 1:2-Pausenrückstand im Heimspiel gegen Union Berlin endgültig vergessen gemacht. Alles schien wieder gut. Dann meldete plötzlich Mats Hummels Alarm.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt sich Borussia Dortmunds Abwehrchef in der 72. Minute den Oberschenkel und zeigte an: Es geht nicht mehr weiter. Für den 34-Jährigen kam sofort Niklas Süle in die Partie.

Hummels holte sich beim Verlassen des Platzes den warmen, aufmunternden Applaus des BVB-Stadions ab. Nach dem Schlusspfiff kam er mit bandagiertem Oberschenkel zum TV-Interview - und gab ein erstes Update zu seiner Verletzung.

BVB-Star Hummels spricht über DFB-Reise: "War ein großes Ziel für mich"

Die Blessur scheint Hummels' Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht zu gefährden. "Alles gut. Ich habe ihn mir klassisch etwas zugelaufen", sagte der BVB-Routinier bei "Sky": "Ich habe viele Spiele gemacht, Mittwoch habe ich viel abbekommen gegen Mailand. Irgendwann gab es einen langen Lauf und da habe ich gemerkt, dass es ein gewisses Risiko gibt."

Seine Auswechslung habe er auch mit Blick auf den Spielstand selbst veranlasst, verriet Hummels weiter: "Nach dem 4:2 habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass wir es auch so durchziehen."

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Hummels am Freitag für die nun anstehende Länderspielreise in Amerika nominiert. Für den BVB-Verteidiger handelt es sich um die erste DFB-Berufung seit der EM im Sommer 2021. Für die WM 2022 in Katar war Hummels trotz guter Leistungen nicht von Ex-Bundestrainer Hansi Flick berücksichtigt worden.

"Ich habe keine großen Erwartungen. Ich bin sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein", räumte Hummels bei "Sky" zu seinem bevorstehenden DFB-Comeback zu: "Jeder wusste - auch wenn ich öffentlich nicht darüber geredet habe - was für ein großes Ziel das für mich war, nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich liebe es, für mein Land zu spielen - was soll ich sagen? Es ist die größte Ehre im Fußball."