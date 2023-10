Medien: Top-Klub buhlt um Hansi Flick

IMAGO/Darius Simka

Deutschlands ehemaliger Bundestrainer Hansi Flick ist laut einem Medienbericht beim italienischen Klub AS Rom im Gespräch

Am 10. September endete die Zeit von Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Knall. Erstmals in der Geschichte des DFB zog der Verband die Reißleine und beendete die Zusammenarbeit mit einem Coach der A-Auswahl vorzeitig. Nun soll ein Top-Klub aus der italienischen Serie A ein Auge auf den 58-Jährigen, der mit dem FC Bayern 2020 das Tripple gewann, geworfen haben.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick soll von der AS Rom als möglicher Nachfolger von Starcoach José Mourinho in Betracht gezogen werden. Das berichtet die italienische Zeitung "Corriere dello Sport". Die Roma rangiert derzeit nur auf dem 13. Platz der italienischen Serie A. Mourinho sah sich infolge der sportlichen Talfahrt zuletzt deutlicher Kritik ausgesetzt.

Der Nachrichtenagentur "ANSA" zufolge soll Rom den Bericht zwar bereits am Samstag dementiert und als "Fake" bezeichnet haben. Man habe weder vor, Mourinho bei einer Niederlage gegen Cagliari Calcio (Sonntag, 18 Uhr) zu entlassen, noch habe es Kontakt mit Flick gegeben.

"Sport1" zitiert Corriere-Direktor Ivan Zazzaroni, der auch Urheber des Artikels ist, allerdings mit den Worten: "Ich bestätige alles, was ich geschrieben habe." Mourinho habe bereits nach dem krachenden 1:4 am 28. September gegen den FC Genua kurz vor dem Rausschmiss gestanden.

Mourinho schlug Rekordangebot für die AS Rom aus

Für Mourinho spricht die erfolgreiche Saisons 2021/22 und 2022/23. Die Mannen aus der "Ewigen Stadt" triumphierten unter dem Portugiesen 2022 in der Conference League und erreichten 2023 das Finale der Europa League, das man im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla verlor.

Unlängst erklärte Mourinho, er habe im Sommer sogar ein Rekordangebot aus Saudi-Arabien abgelehnt, um den Römern treu zu bleiben. "Ich habe zwei Angebote erhalten: Al-Hilal und Al-Ahli wollten mich, ich habe beide abgelehnt, weil ich bei der Roma bleiben möchte", so "The Special One" Ende September. Es habe sich "um das größte Trainer-Angebote der Geschichte" gehandelt.