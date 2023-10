FC Bayern zieht Lehren aus Transfer-Desaster

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen über Boateng: "Sind nicht ignorant"

Mit Jérôme Boateng tauchte zuletzt ein alter Bekannter auf dem Trainingsgelände des FC Bayern auf. Die Münchner spielten mit dem Gedanken, den derzeit vereinslosen Innenverteidiger mit einem Vertrag auszustatten, entschieden sich letztlich allerdings dagegen. Nun hat sich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu der Entscheidung geäußert und einen kleinen Einblick in die weiteren Transferplanungen gegeben.

"Es ist ja nicht so, dass wir ignorant durchs Leben schreiten", sagte Dreesen bei "Bild TV" und betonte: "Im Gesamtkontext haben wir uns gemeinsam mit Jérôme entschieden, dass wir von einer Verpflichtung absehen."

Worte, mit denen Dreesen auch auf das laufende Verfahren um Körperverletzung und Beleidigung gegen den Weltmeister von 2014 verweist. Viele Fans standen einem möglichen Comeback wegen der Gewaltvorwürfe gegen Boateng kritisch gegenüber. "Wir verurteilen Gewalt gegen jedermann, auch gegen Frauen", sagte Dreesen: "Aber dieser Prozess wird noch mal neu aufgerollt, eine Vorverurteilung, wie sie da stattfindet, ist nicht korrekt."

Die Entscheidung gegen Boateng, die er gemeinsam mit Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund gefällt habe, sei allerdings "nicht nur aufgrund sportlicher Gesichtspunkte gefallen". Zudem gebe es im Abwehrzentrum "eine veränderte Situation", weil Dayot Upamecano "deutlich stabiler" sei und Matthijs de Ligt vor seinem Comeback stehe.

Der FC Bayern will aus Fehlern lernen

Des Weiteren äußerte sich Dreesen zum gescheiterten Transfer von Joao Palhinha, der im Sommer schon in München war, letztlich aber doch nicht zum Rekordmeister wechselte.

"Die Situation, wie wir sie im Sommer in den letzten Tagen hatten, war ungut und sowas will ich auch nicht noch einmal erleben", so Dreesen. Um zu beantworten, ob man im Januar erneut um Palhinha buhlen werde, sei es noch zu früh, aber man werde sicherlich nicht noch einmal bis zur letzten Sekunde warten, sondern die Planungen früh vorantreiben.