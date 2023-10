"Schwer zu sagen": Dreesen weicht Neuer-Frage aus

IMAGO

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern aktuell

Nachdem er sich im Dezember 2022 einen Unterschenkelbruch zuzog, muss der FC Bayern inzwischen bereits 36 Pflichtspiele ohne Stammtorwart Manuel Neuer auskommen. Zuletzt mehrten sich Berichte, der 37-Jährige stehe vor seinem Comeback. Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wollte sich allerdings nicht auf einen Zeitpunkt festlegen.

"Manuel ist auf einem guten Weg und er trainiert mit der Mannschaft", so Dreesen bei "Bild-TV". Und weiter: "Wenn ich mit der Mannschaft trainiere, dann ist der Weg nicht mehr so weit, auch wieder auf dem Platz zu stehen. Ob das direkt nach der Länderspielpause ist, da möchte ich mich nicht festlegen. Das ist bei solchen Fragen immer schwierig."

Am Sonntag (17:30 Uhr) steht für den FC Bayern gegen den SC Freiburg das letzte Bundesligaspiel vor der Länderspielpause an. Gegen die Breisgauer wird erneut Neuer-Stellvertreter Sven Ulreich das Tor des deutschen Rekordmeisters hüten. Wenn die Liga für die Münchner am 21. Oktober beim 1. FSV Mainz 05 wieder Fahrt aufnimmt, könnte es allerdings endlich zum Comeback von Neuer kommen. Das berichteten mehrere Medien zuletzt übereinstimmend. Dreesen hingegen dämpfte die Euphorie nun etwas.

Boss des FC Bayern reagiert zurückhaltend

Überraschend zurückhaltend zeigte sich Dreesen auch bezüglich einer weiteren Frage um Neuer. Von "Bild-TV" in der Rubrik "Stimmts oder Stuss" mit der Frage konfrontiert, ob Neuer bei der Heim-EM 2024 wieder die Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sei, wich Dreesen aus.

"Schwer zu sagen, ich wünsche es mir, aber ich kann nicht 'stimmt oder Stuss' sagen". Bei solchen Fragen sei dies "unmöglich".

Neuer ist seit 2010 beim DFB-Team gesetzt und seit 2014 Kapitän der deutschen Auswahl. Die schwere Verletzung nach dem WM-Debakel 2022 dürfte Neuers Chancen auf ein weiteres Großereignis als Nummer eins allerdings geschmälert haben. Mit Marc-André ter Stegen hat sich ein namhafter Herausforderer in Stellung gebracht, mit Julian Nagelsmann hat zudem ein Coach den Posten des Bundestrainers übernommen, der bereits beim FC Bayern nicht dafür bekannt war, Rücksicht auf Neuer zu nehmen.