FC Bayern schließt Hoeneß-Rückkehr nicht aus

IMAGO/Julia Rahn

Arbeitete schon einmal erfolgreich für den FC Bayern: VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Mit dem VfB Stuttgart wirbelt Trainer Sebastian Hoeneß derzeit die deutsche Fußball-Bundesliga durcheinander. Nach sieben Spielen zieren schon 18 Punkte das Konto der Schwaben, die am 7. Spieltag nur noch von Bayer Leverkusen von der Spitze verdrängt werden können. Kein Wunder also, dass der FC Bayern das Treiben von Hoeneß ganz genau im Blick hat.

"Langfristig darf man so etwas niemals ausschließen", sagte Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, am Sonntag bei "Bild TV". Derzeit habe man in Thomas Tuchel allerdings einen "Top-Trainer", so Dreesen weiter.

Sebastian Hoeneß ist beim FC Bayern allerdings alles andere als ein Unbekannter. 2019/20 führte der Neffe von Bayern-Urgestein Uli Hoeneß die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters sensationell zum Meistertitel der 3. Liga. Den Aufstieg verhinderten die Regeln der DFL, in Erinnerung ist der Geniestreich jedoch geblieben.

"Wir kennen Sebastian Hoeneß aus der Zeit, wo er unsere zweite Mannschaft immerhin zur Meisterschaft geführt hat", verwies auch Dreesen auf Hoeneß' Erfolg. "Das war eine fantastische Saison damals", lobte Dreesen.

Hoeneß beim FC Bayern? "Warum nicht irgendwann!"

Hoeneß Weg führte im Anschluss in die Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim. Seit April ist er Chefcoach beim VfB Stuttgart. Im Ländle rettete der 41-Jährige zunächst den VfB vor dem Abstieg.

In der laufenden Spielzeit überraschen die Stuttgarter unter Hoeneß mit attraktivem und erfolgreichen Fußball. Am Samstag besiegte man den VfL Wolfsburg mit 3:1. "Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt: Warum nicht irgendwann!", sagte Dreesen, damit konfrontiert, ob er sich Hoeneß künftig an der Seitenlinie des FC Bayern vorstellen könne.

So schnell wird der gebürtige Münchner aber wohl nicht in seine Heimat zurückkehren. Hoeneß' Vertrag in Stuttgart endet erst 2025, dem FC Bayern dürfte zudem daran gelegen sein, dass das Engagement von Tuchel ein langfristiges wird.