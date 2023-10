Bayern-Boss kommentiert Eberl-Gerüchte

IMAGO/Revierfoto

Max Eberl wird immer wieder mit einem Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht

Am 29. September, ausgerechnet im Vorfeld des Liga-Topspiels gegen den FC Bayern, verkündete RB Leipzig überraschend die Trennung von Sportchef Max Eberl, der der erst im Dezember 2022 bei den Sachsen angeheuert hatte. Als Grund führte der Klub "fehlendes Commitment" Eberls an. Der 50-Jährige hatte Gerüchten um ein Interesse aus München zuvor nicht wirklich vehement widersprochen. Nun hat sich ein Entscheidungsträger des FC Bayern zur Personalie geäußert.

Bei "Bild TV" mit der Frage konfrontiert, ob Max Eberl künftig den vakanten Posten des Sportvorstands beim FC Bayern übernehmen könnte, antwortete Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "In dem Fall bin ich der falsche Ansprechpartner. Das ist Aufgabe des Aufsichtsrats. Dafür müssten sie hier eigentlich Herbert Hainer [Präsident des FC Bayern, d.Red.] einladen", so Dreesen, der dann aber doch noch einen Hinweis darauf gab, ob es bereits zum Austausch gekommen ist.

"Der Vorstandsvorsitzende, so kenne ich das aus früheren Tätigkeiten und auch bislang hier vom FC Bayern, wird in solche Entscheidungen eingebunden und so etwas ist bisher nicht passiert. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen", so Dreesen. Worte, die eine bereits erfolgte Kontaktaufnahme zwischen Eberl und dem FC Bayern nicht nahelegen. Ein Hintertürchen bleibt natürlich offen.

FC Bayern müsste wohl Ablöse zahlen

Die "Sport Bild" hatte unlängst berichtet, dass der FC Bayern schon vor Eberls Demission bei RB einen "Gesprächswunsch zum Thema Eberl" bei den Leipzigern hinterlegt haben soll.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk will zudem von "mehreren Treffen" zwischen Eberl und Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erfahren haben.

So oder so müsste Leipzig allerdings mit ins Boot genommen werden. Der Vertrag von Eberl bei den Roten Bullen endet nämlich angeblich erst im Sommer 2026. RB könnte somit eine Ablöse für Eberl verlangen. Der Klub selbst soll für Eberls Dienste laut "kicker" 2022 immerhin 2,5 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach gezahlt haben.