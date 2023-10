Nächster Rückschlag! FC Bayern vorerst ohne Guerreiro

IMAGO/Laci Perenyi

Raphael Guerreiro wird dem FC Bayern vorerst fehlen

In Reihen von Borussia Dortmund mauserte sich Raphael Guerreiro zu einem absoluten Topspieler der deutschen Fußball-Bundesliga, die Zeit des Portugiesen beim BVB war allerdings auch gezeichnet von vielen verletzungsbedingten Ausfällen. Im Sommer schloss sich Guerreiro letztlich dem FC Bayern an - das Pech bleibt dem 29-Jährigen allerdings treu.

Nächster Rückschlag für Raphael Guerreiro vom FC Bayern! Der Neuzugang der Münchner, der weite Teile der Vorbereitung und den Saisonstart aufgrund eines Muskelbündelrisses verpasste, hat sich wenige Tage nach seinem Comeback auf dem Rasen erneut verletzt. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt.

Guerreiro, der beim 2:2 gegen RB Leipzig seine ersten Bundesliga-Minuten für den FC Bayern bestritt, hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und "fällt vorerst aus", heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com".

Der Außenverteidiger wird daher auch auf die anstehenden Länderspiele der portugiesischen Nationalmannschaft verzichten und stattdessen ein Aufbautraining in der bayerischen Landeshauptstadt absolvieren.

Zweite Saison beim BVB "eine harte Zeit" für Raphael Guerreiro

Guerreiro war im Sommer nach sieben Jahren beim BVB ablösefrei zum FC Bayern gewechselt. In Dortmund war er meist gesetzt, absolvierte aber keine Spielzeit, ohne mehrere Ausfallzeiten. Vor allem seine zweite Saison in Schwarz und Gelb bezeichnete Guerreiro selbst einst als "harte Zeit". Um die Probleme in den Griff zu bekommen, habe er seine Ernährung umgestellt und einen Physio engagiert, der jede Woche zu ihm nach Hause komme, erklärte der Linksfuß einst bei "BVB TV".

In München scheint sich diese Pechsträhne nun allerdings trotz aller Bemühungen fortzusetzen.

Sportlich hingegen stehen die Qualitäten Guerreiros außer Frage. Der BVB hätte seinen Leistungsträger auch nur zu gerne gehalten, der Anruf des FC Bayern und die Aussicht auf Titel waren allerdings zu verlockend.