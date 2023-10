Tuchel plaudert aus: Mit Nagelsmann "gab es keinen Kontakt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Thomas Müller übernahm im März das Ruder beim FC Bayern

Mit einem souveränen 3:0-Erfolg hat sich der FC Bayern in die bevorstehende Länderspielpause verabschiedet. Nach dem Heimsieg wurde Thomas Tuchel erneut zur ungünstig gelegten USA-Reise der Nationalmannschaft befragt und verriet, dass es keinen Austausch zwischen ihm und Bundestrainer Julian Nagelsmann gab.

Am Freitag nominierte Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehende USA-Reise. Im Rahmen der Tour trifft die deutsche Nationalmannschaft zunächst auf die USA (14. Oktober), bevor wenige Tage später mit der Partie gegen Mexiko der nächste Härtetest auf die DFB-Elf wartet (18. Oktober).

Für die strapazierende Reise über den großen Teich hat der ehemalige Coach des FC Bayern gleich fünf Spieler des deutschen Rekordmeisters nominiert. Thomas Tuchel hat im Anschluss des 3:0-Heimsieges der Münchener gegen den SC Freiburg verraten: Mit seinem Vorgänger gab es keinen Austausch über die Nominierten.

FC Bayern: Tuchel und Nagelsmann ohne Kontakt

"Es gab keinen Kontakt, den muss es auch nicht geben. Der Julian kennt ja alle Spieler von uns, der war ja nicht vor allzu langer Zeit selber hier. Diesmal war es ohne Rücksprache, das war aber auch überhaupt kein Problem", plauderte der 50-Jährige am "DAZN"-Mikrofon aus dem Nähkästchen.

"Normalerweise gibt es diesen Austausch und den wird es in Zukunft auch wieder geben", so Tuchel weiter, der bereits in der vergangenen Woche Kritik an der umstrittenen DFB-Reise in die USA geäußert hatte.

"Die Reise wurde schon viel früher beschlossen, auch mit den Vereinen aus der Bundesliga", gab sich der gebürtige Schwabe pragmatisch, der es Nagelsmann nicht übel nimmt, dass dieser gleich fünf seiner Leistungsträger für den DFB-Kader nominiert hat: "Jeder Bundestrainer holt sich jetzt die besten Spieler. Das ist sein gutes Recht. Er hat den Fokus auf eine gute EM, da braucht er keine Rücksicht auf uns nehmen."