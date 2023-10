Streich trotz Niederlage beim FC Bayern "zufrieden"

Yorgos Karahalis, dpa

Freiburgs Trainer Christian Streich ist kein Fan vom Verlieren.

Christian Streich verkraftet Niederlagen nur extrem schwer, aber mit der in München konnte der Fußballtrainer des SC Freiburg ausnahmsweise leben.

"Wichtig war, dass die Mannschaft nicht einbricht. Ich verliere nicht gerne, aber heute muss ich fast sagen: Ich bin zufrieden", sagte Streich nach dem 0:3 in der Bundesliga gegen den FC Bayern am Sonntagabend. Sein durch Ausfälle auch von Leistungsträgern arg dezimiertes und zudem nach der Niederlage in der Europa League am Donnerstag gegen West Ham United kraftloses Team habe in München "keine Chance" gehabt.

"Wir sind einfach auf der letzten Rille gegangen. Ich bin froh, dass es am Ende 3:0 ausgegangen ist und wir nicht noch mehr Tore gekriegt haben", sagte Streich. "Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gewehrt."

Die aktuelle Situation kommt für ihn nicht überraschend. "Wir hatten jetzt drei Ausnahmejahre, wo es uns reinlief", sagte der Freiburger Langzeit-Coach zu meistens wenigen verletzten Akteuren. "Ich habe gewusst, dass es nicht so weitergehen kann. Jetzt kommen wir in der Realität an."