FC Bayern kündigt Gespräche mit "Schlüsselspieler" Sané an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané vom FC Bayern tanzte seine Gegner nach Belieben aus

In seiner vierten Saison beim FC Bayern zaubert Leroy Sané endgültig beständig die Leistungen auf den Rasen, die sich die Münchner immer vom ihm erhofft haben. Beim 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntagabend gehörte der 27-Jährige einmal mehr zu den herausragenden Akteuren, nach sieben Bundesliga-Spielen zieren zudem bereits sechs Treffer das Konto des deutschen Nationalspielers. Kein Wunder also, dass man an der Säbener Straße Gewissheit um die Zukunft Sanés haben möchte.

"Er hat sehr klar gespielt, mit ganz wenigen Ballverlusten, obwohl er ins Risiko gegangen ist. Er war sehr gefährlich und giftig in seinen Dribblings und Laufwegen. Er hat sich belohnt. Das ist das, was wir von ihm erwarten. Er kann so dominant in der Liga sein, da er die körperlichen Voraussetzungen und das Talent hat. Wenn er Spielfreude hat und klar im Kopf ist, kann er einen Unterschied machen", angesichts der Leistung, die Leroy Sané am Samstag im Trikot des FC Bayern gegen den SC Freiburg zeigte, verlor sich Trainer Thomas Tuchel geradezu in einer für ihn ungewöhnlich euphorischen Lobeshymne.

Gegen schwache Freiburger erzielte Sané im Anschluss an Kingsley Comans Führungstreffer (12.) nach einem Doppelpass mit 100-Millionen-Euro-Neuzugang Harry Kane das 2:0 (25.), ein Traumtor kurz vor der Pause wurde wegen Abseits nach Videobeweis zurückgenommen (44.). An der Art und Weise, mit der Sané das Spiel des deutschen Rekordmeisters bereicherte, änderte das freilich nichts.

Der Lohn dürfte sich bald auch in blanken Zahlen bemerkbar machen. Sportdirektor Christoph Freund betonte nach der Partie: Sané sei "ein außergewöhnlich guter Spieler für Bayern München, ein Schlüsselspieler. Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte" und schob nach: "Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen."

Chancen des FC Bayern dürften nicht schlecht stehen

Sanés Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt endet im Sommer 2025, mit 27 Jahren befindet sich der Linksfuß im besten Fußballeralter und dürfte sich, sollte er 2023/24 weiterhin so dominant auftreten, wohl beinahe aussuchen, wo er seine Karriere fortsetzen möchte.

Zuletzt kursierten bereits Gerüchte, Real Madrid und der FC Barcelona hätten ein Auge auf Sané geworfen, auch der FC Liverpool wurde bereits im Zusammenhang mit einem Transfer genannt. Dennoch dürften die Chancen des FC Bayern auf einen Verbleib des Offensivspielers nicht die schlechtesten sein. Immerhin scheint sich Sané in München derzeit pudelwohl zu fühlen, die Beziehung zu Tuchel scheint außergewöhnlich gut zu sein.

Und zu guter Letzt sind die Bayern natürlich durchaus in der Lage, ebenfalls die astronomischen Gehälter zu zahlen, mit denen die Konkurrenz locken dürfte.