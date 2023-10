Diese Statistik macht dem VfB zarte Europa-Hoffnung

IMAGO/Peter Hartenfelser

Zwei Gesichter des VfB-Erfolges: Sebastian Hoeneß und Serhou Guirassy

Der VfB Stuttgart ist eine der positiven Überraschungen der Bundesligasaison 2023/24. Wie hoch hinaus geht es für das Team von Sebastian Hoeneß?

Lupenreiner Hattrick und Ekstase: Serhou Guirassy hat den VfB Stuttgart mit der nächsten Gala-Vorstellung zum besten Saisonstart der Klubgeschichte geschossen. Nach dem 3:1 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg stehen die Schwaben schon bei 18 Zählern und auf dem zweiten Tabellenplatz - vor dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Und all das nach einer Zitter-Saison im Vorjahr, die mit zwei Siegen in der Relegation gegen den Hamburger SV endete.

Nach sieben Spieltagen steht der VfB also auf einem Champions-League-Platz. Was ist dem Team in dieser Spielzeit noch zuzutrauen? Trainer Sebastian Hoeneß will von europäischen Träumen noch nichts wissen. "Über solche Dinge zu sprechen, würde den Fokus auf etwas anderes lenken als auf unseren Prozess, unsere Entwicklung. Ich sehe aktuell keine Gefahr, dennoch muss man aufmerksam sein, gerade wenn dann solche Fragen kommen", sagte er dem "kicker".

Hoeneß: "Den Lauf mitnehmen"

Hoeneß selbst stürzte in seiner Zeit bei Hoffenheim mit einer schwachen Phase am Ende der Saison 2021/22 noch aus den internationalen Rängen. "Wir tun gut daran zu versuchen, den Lauf mitzunehmen, Punkte zu sammeln", warnte er. Zumal die großen Kaliber in der Hinrunde erst noch kommen.

Ein Blick in die Geschichtsbücher aber könnte dem Bundesligisten Hoffnung auf einen Europa-Coup machen. Der Start in diese Saison war der erfolgreichste überhaupt. Die bis dato besten Saisonstarts - 1982/83, 2003/04 und 2004/05 - endeten jeweils mit der Teilnahme am damaligen UEFA-Cup.

Ein Rekordmann ist auch Serhou Guirassy. Dessen 13 Tore nach sieben Spieltagen sind Bundesliga-Rekord. Noch nie erzielte ein anderer Spieler zu diesem Zeitpunkt so viele Tore - auch nicht Robert Lewandowski in seiner Fabel-Saison 2020/21 beim FC Bayern, die mit 41 Treffern endete.