Überraschende Kritik nach Bayerns souveränem Heimsieg

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern ließ dem SC Freiburg am Sonntag keine Chance

Am Sonntagabend überzeugte der FC Bayern beim klaren 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg über weite Strecken. Der frühere Münchner Michael Ballack fand anschließend dennoch das berühmte Haar in der Suppe.

"Es war ein souveräner Auftritt, das muss man ganz klar attestieren", begann der 47-Jährige seine Analyse bei "DAZN" zwar mit einem Lob, ergänzte dann aber: "Der Anspruch des FC Bayern ist noch ein anderer."

Kingsley Coman hatte die drückend überlegene Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit einer verunglückten Flanke früh in Führung (12.) gebracht, der erneut bärenstarke Leroy Sané auf Vorlage von Harry Kane nachgelegt (25.). Matchwinner Coman erzielte kurz vor Schluss auch das 3:0 (85.), diesmal mit einem abgefälschten Schuss.

Nichtsdestotrotz sah Ballack bei seinem ehemaligen Arbeitgeber noch Luft nach oben. "Man will überragend spielen, sich Torchancen erarbeiten. Da fehlt es mir an den Phasen, wo man den Gegner noch mehr dominiert und sich bessere Chancen herausspielt", merkte der TV-Experte an.

Trotz des ungefährdeten Heimdreiers befindet sich der Serienmeister in der Fußball-Bundesliga als Tabellendritter momentan in der ungewohnten Verfolger-Rolle: Die Bayern jagen Bayer! Die ebenfalls noch ungeschlagenen Leverkusener schlugen den 1. FC Köln im Rhein-Derby souverän mit 3:0 und sind als Primus zwei Punkte voraus.

Auch der Überraschungszweite VfB Stuttgart liegt aktuell noch knapp vor dem FC Bayern.

FC Bayern ließ in den Top-Spielen Punkte liegen

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Bayern am 21. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Kellerkind Mainz 05 weiter. Ein Sieg gegen die Rheinhessen ist für das Tuchel-Team Pflicht, um den Anschluss zur Spitze zu wahren.

Fünf von sieben Ligaspielen haben die Münchner bislang gewonnen. In den Top-Duellen mit Leverkusen und RB Leipzig gab es Punkteteilungen, die Partien endeten jeweils 2:2.