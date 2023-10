Hoeneß verrät: So viel zahlte der FC Bayern für Kane

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane wechselte im Sommer zum FC Bayern

Nach einer wahren Transfer-Saga verkündete der FC Bayern im August den Transfer von Harry Kane. In diversen Medienberichten war von einer Ablösesumme in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu lesen. Nun hat Vereinsikone Uli Hoeneß die exakte Summe ausgeplaudert.

Im zurückliegenden Transferfenster ist dem FC Bayern mit der Verpflichtung von Harry Kane ein echter Coup gelungen. Noch nie hat der deutsche Rekordmeister für einen Spieler so tief in die Tasche gegriffen. Für den englischen Nationalmannschaftskapitän sollen die Münchener laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge rund 100 Millionen Euro nach London überwiesen haben.

Bereits in der vergangenen Wochen hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer zu den Gerüchten um die Ablöse für den Angreifer Stellung bezogen. "Harry Kane hat nicht mehr als 100 Millionen gekostet – es sei denn, wir gewinnen in den nächsten Saisons dies, dies und das. Ohne Boni liegen wir unter 100 Millionen", sagte der 69-Jährige der "FAZ".

FC Bayern: So hoch war die Kane-Ablöse wirklich

In der Talkshow "Sonntags-Stammtisch" im BR wurde nun auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu dem Transfer des 86-fachen Nationalspielers befragt. "Wir haben nur 95 Millionen Euro ausgegeben", verriet der 71-Jährige, der bereits im August verkündet hatte, dass "die wirkliche Cash-Summe, die wir jetzt garantiert zu zahlen haben", unter den vielfach kolportierten Transfersumme liege.

Die fixe Ablöse kann jedoch noch durch Bonuszahlungen auf weit über die magische Grenzen von 100 Millionen Euro anwachsen. "Wenn wir zum Beispiel Deutscher Meister werden oder die Champions League gewinnen, kann sie noch steigen", hatte Hoeneß im August erklärt.

Insgesamt sollen sich die Boni auf maximal 20 Millionen Euro belaufen. Dass Kane die Mega-Ablöse wert ist, zeigte er bereits in seinen ersten Auftritten für die Münchener an. In den ersten zehn Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister gelangen dem 30-Jährigen neun Tore und fünf Assists.