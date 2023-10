Verlängert Müller beim FC Bayern? Dreesen gibt Auskunft

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern läuft 2024 aus

Beim 3:0-Erfolg des FC Bayern gegen den SC Freiburg feierte Thomas Müller seinen 322. Sieg in der Bundesliga. Doch am Saisonende läuft der Vertrag des 34-Jährigen in München aus. Zu einer möglichen Vertragsverlängerung hat Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen nun Stellung bezogen.

Mit gerade einmal zehn Jahren kam Thomas Müller in die Jugend des FC Bayern. Seit 2009 kommt der inzwischen 34-jährige Routinier zu Einsätzen in der Profimannschaft des deutschen Rekordmeisters. Doch die Zeit des deutschen Nationalspielers könnte im Sommer enden, da der Vertrag des Angreifers ausläuft.

Doch offenbar ist der Klub von der Säbener Straßer interessiert daran, seine Vereinsikone auch über die Saison hinaus an den Verein zu binden. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hat sich im Interview mit "Bild TV" sehr wohlwollend über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geäußert.

FC Bayern: "Wir werden sehen, was passiert"

"Wir haben gesehen, wie wichtig Thomas für das Team ist", erklärte der 56-Jährige am Sonntag und ergänzte: "Wir werden sehen, was passiert. Wir haben gute Gründe zu hoffen, dass Thomas noch lange bei uns sein wird". Druck verspüre er in Bezug auf eine Vertragsverlängerung aber nicht.

Zudem müsse man auch die Interessen des Spielers berücksichtigen. "Ich weiß nicht, ob er bis 67 spielen möchte", führte Dreesen an. Bereits Ende September hatte Sportdirektor Christoph Freund angedeutet, dass der FC Bayern in den kommenden Woche die Gespräche mit Spielern aufnehmen will, deren Vertrag zum Ende der Saison ausläuft.

Neben Müller enden auch die Kontrakte von Manuel Neuer, Sven Ulreich und Eric Maxim Choupo-Moting zum 30. Juni 2024. Wie es für die Routiniers im Sommer weitergeht, ist offen. Eine Vertragsverlängerung mit Neuer dürfte aber sicherlich auch von seinen Leistungen nach dem bevorstehenden Comeback abhängen.