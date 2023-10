Schmerzgrenze von Real Madrid im Davies-Poker durchgesickert

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Seit geraumer Zeit wird Alphonso Davies mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Offenbar sind die Königlichen dazu bereit, mit einem Mega-Angebot beim FC Bayern vorstellig zu werden, um den kanadischen Nationalspieler in die spanische Hauptstadt zu lotsen.

Der FC Bayern steckt bei Alphonso Davies in der Zwickmühle. Der Kanadier und sein Berater flirten seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid.

"Alphonsos nächster Schritt? Er hat noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern, aber wir werden sehen, was passiert. Mir wird diese Frage oft gestellt, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann", verriet Spieleragent Nedal Huoseh zuletzt in einem Gespräch mit "365Scores".

Laut übereinstimmenden Medienberichten will der deutsche Rekordmeister mit dem Linksverteidiger gerne über 2025 hinaus verlängern. Bislang hat der FC Bayern aber offenbar noch keine Gespräche mit der Spielerseite aufgenommen.

FC Bayern: So viel Ablöse will Real Madrid zahlen

Fest steht: Kommt es zu keiner Einigung zwischen den Münchnern und Davies, müsste der Bundesligist den 22-Jährigen im kommenden Sommer veräußern, um noch eine marktgerechte Ablöse einzustreichen. Zuletzt hatte die spanische "Marca" berichtet, dass Real Madrid bereits eine Offerte für den kommenden Sommer plant.

Nachdem zuletzt Gerüchte um eine Ablöse in Höhe von rund 55 Millionen Euro die Runde machten, berichtet "Fichajes.net" nun, dass dem FC Bayern ein Angebot von bis zu 70 Millionen Euro ins Haus steht. Nach Informationen des Online-Portals ist dies die maximale Summe, die der spanische Top-Klub bereit ist, auf den Tisch zu legen.

Ob der deutsche Branchenführer einer solchen Offerte offen gegenübersteht, geht aus dem Bericht nicht hervor. Davies kam im Januar 2019 für rund elf Millionen Euro nach München und entwickelte sich schnell zum Stammspieler und Publikumsliebling.