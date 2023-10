Das planen FC Bayern, BVB, Hertha BSC und Co.

IMAGO/Sebastian Frej

Welche Transfers planen BVB, FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Co.?

Die Gerüchteküche kocht weiter. Wie gewohnt kursieren zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals. Was planen FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 09.10.2023, 12:15 Uhr: Klopp jagt Leverkusen-Star

Schon im Sommer baggerte Jürgen Klopp an Leverkusens Abwehrmann Piero Hincapie - jetzt will Liverpool den 22-Jährigen offenbar im Winter holen. Ein Schnäppchen wäre Hincapie nicht. "Im Januar reden wir mit ihnen wie mit anderen Klubs. Es werden nicht weniger als 50 Millionen Euro Ablöse sein", wird sein Berater von lateinamerikanischen Medien zitiert.

+++ 09.10.2023, 10:55 Uhr: Newcastle hat Bayern-Star im Blick +++

Beim FC Bayern trumpft Leroy Sané aktuell groß auf. Auch anderen Klubs sind die Leistungen des deutschen Nationalspielers nicht verborgen geblieben. Laut "Fichajes.net" hat insbesondere Newcastle United großes Interesse an einer Verpflichtung des Flügelspielers, der noch bis 2025 in München unter Vertrag steht

+++ 08.10.2023, 15:34 Uhr: Bundesligist will Schalke-Juwel +++

Beim FC Schalke 04 spielt sich Assan Ouedraogo mit großartigen Leistungen in der 2. Bundesliga in den Fokus europäischer Spitzenklubs. Laut "90min" soll der 17-Jährige unter anderem in den Fokus von Bayer 04 Leverkusen geraten sein. Konkurrenz bei dem Mega-Talent droht der Werkself demnach auch vom FC Chelsea, Manchester City und weiteren Vereinen.

+++ 07.10.2023, 22:09 Uhr: FC Bayern blitzt bei Juwel ab +++

Der FC Bayern buhlt offenbar um das 17-jährige Mittelfeldtalent Luis Guilherme. Das berichtete der brasilianische Sportjournalist Jorge Nicola. Für den U17-Nationalspieler Brasiliens hätten der deutsche Rekordmeister und der FC Chelsea ein Angebot über 35 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen abgegeben. Sein Klub Palmeiras lehnte die Offerten jedoch vorerst ab.

+++ 07.10.2023, 13:22 Uhr: Mourinho-Beben in Rom? +++

Star-Trainer José Mourinho droht bei der AS Rom das Aus. Nach einem schwachen Start in die Serie-A-Saison könnte der Portugiese seinen Job schon nach dem Ligaspiel gegen Cagliari (08. Oktober) verlieren, sollte sein Team nicht überzeugend gewinnen. Das berichtet die Zeitung "Corriere dello Sport".

+++ 07.10.2023, 10:41 Uhr: Top-Klubs behalten BVB-Juwel im Auge +++

Obwohl der BVB den Vertrag mit Jamie Bynoe-Gittens erst Anfang Oktober bis 2028 verlängerte, bleibt der junge Engländer im Blickfeld einiger namhafter Premier-League-Klubs. Laut "Teamtalk" sind es vor allem der FC Arsenal, der FC Chelsea und Newcastle United, die den Youngster nach wie vor auf dem Zettel haben.

+++ 06.10.2023, 17:37 Uhr: Alaba will Davies zu Real Madrid locken +++

Der Vertrag von Alphonso Davies läuft beim FC Bayern noch bis 2025. Immer wieder wird der Linksverteidiger bei Real Madrid gehandelt. Laut der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" versucht David Alaba seinen ehemaligen Teamkollegen aus München zu den Königlichen zu locken.

+++ 06.10.2023, 08:01 Uhr: Bedient sich der FC Bayern beim FC Chelsea? +++

Schon im Sommer wurde Trevoh Chalobah vom FC Chelsea beim FC Bayern gehandelt. Im Winter könnten die Gerüchte wieder heiß werden. Laut "Teamtalk" darf der Innenverteidiger die Blues im Januar verlassen. Als Ablöse stehen 29 Millionen Euro im Raum. Thomas Tuchel gilt als großer Fan seines ehemaligen Schützlings. Chalobah könne sich einen Wechsel nach München, wo noch Verstärkung in der Abwehr benötigt wird, gut vorstellen.

+++ 05.10.2023, 19:03 Uhr: Sancho zu BVB-Konkurrent? +++

Nach dem jüngsten Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag ist klar: Jadon Sancho hat bei Manchester United keine Zukunft mehr. Immer wieder wird der frühere BVB-Flügelstürmer mit seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht. Nach Informationen von "90min.de" hat jedoch "eine Reihe von Bundesliga-Klubs" eine Leihe des 23-jährigen Engländers ab Januar ins Auge gefasst.

+++ 05.10.2023, 13:59 Uhr: BVB-Flirt will lieber zu Real Madrid +++

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach der BVB aktuell Angreifer Santiago Gimenez von Feyenoord beobachtet. Der mexikanische Goalgetter würde aber wohl lieber zu Real Madrid wechseln. "Ich würde mich freuen, für Real Madrid zu spielen. Das ist klar", sagte der 22-Jährige dem TV-Sender "laSexta". Laut "AS" befindet sich Gimenez tatsächlich auf dem Radar der Königlichen.

+++ 05.10.2023, 09:33 Uhr: RB-Wunderkind auf dem Radar des FC Bayern +++

Der FC Bayern buhlt offenbar um einen jungen Offensivspieler als dem RB-Kosmos. Julian Hall von den New York Red Bulls gab jüngst mit 15 Jahren sein Debüt in der MLS. Inzwischen sind laut "Evening Standard" etliche Top-Klubs an ihm dran. Neben den Bayern sollen auch der FC Chelsea, Manchester United, Manchester City und Real Madrid das Wunderkind verfolgen.

+++ 04.10.2023, 09:22 Uhr: BVB beobachtet Serbien-Juwel +++

In seiner serbischen Heimat gehört Andrija Maksimovic zu den größten Nachwuchshoffnungen. Der Flügelspieler von Roter Stern Belgrad steht laut Transferexperte Ekrem Konur auch beim BVB auf der Liste. Scouts der Westfalen sollen den 16-Jährigen zuletzt bereits vor Ort unter die Lupe genommen haben.

+++ 03.10.2023, 13:02 Uhr: Real Madrid beobachtet Boniface +++

Victor Boniface dreht bei Bayer Leverkusen auf. Laut dem Portal "fichajes.net" verfolgt Real Madrid die Entwicklung des Torjägers aufmerksam. Die Königlichen haben ihren langjährigen Angreifer Karim Benzema im Sommer an Al-Ittihad aus Saudi-Arabien verloren.

+++ 03.10.2023, 09:19 Uhr: ManCity plant Angebot für Musiala +++

Zuletzt berichtete Transfer-Reporter Ekrem Konur bereits, dass Manchester City die Situation von Jamal Musiala beobachtet. Das Portal "todofichajes" will nun erfahren haben, dass die Skyblues ein Angebot von rund 100 Millionen Euro für den Youngster des FC Bayern planen. Hiermit will ManCity angeblich Real Madrid zuvorkommen.

+++ 02.10.2023, 09:35 Uhr: Sancho und Havertz bei Barca auf Schnäppchen-Liste +++

Nach dem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag neigt sich die Zeit von Jadon Sancho bei Manchester United wohl dem Ende entgegen. Laut "Mundo Deportivo" soll der FC Barcelona interessiert sein. Bei den Katalanen steht der Flügelstürmer demnach auf einer Liste mit Spielern, die im Sommer zum Schnäppchen werden könnten. Auch Kai Havertz soll zu dieser Auswahl gehören.

+++ 01.10.2023, 16:03 Uhr: Real Madrid findet Mbappé-Alternative +++

Seit dem Abgang von Karim Benzema sucht Real Madrid nach einem neuen Mittelstürmer. Wunschlösung ist dem Vernehmen nach eine Verpflichtung von PSG-Star Kylian Mbappé im kommenden Sommer. Sollte diese nicht zustande kommen, steht laut "Sportmediaset" Heung-min Son bei den Königlichen als Alternative auf der Liste.

+++ 01.10.2023, 08:42 Uhr: Lewandowski bleibt in Saudi-Arabien gefragt +++

Robert Lewandowski wurde bereits in der vergangenen Transferperiode in Saudi-Arabien gehandelt. Laut der spanischen "Sport" steht der Torjäger weiterhin auf der Liste einiger Klubs aus dem Wüstenstaat. Der 35-Jährige besitzt bei Barca einen Vertrag bis 2026.

+++ 30.09.2023, 11:36 Uhr: Davies will zu Real Madrid wechseln +++

Die Vertragsgespräche zwischen Alphonso Davies und dem FC Bayern liegen derzeit auf Eis. Seit geraumer Zeit wird Real Madrid Interesse am Linksverteidiger nachgesagt. Laut "El Nacional" würde der Kanadier im kommenden Sommer gerne zu den Königlichen wechseln. Sein Arbeitspapier in München läuft bis 2025.

+++ 29.09.2023, 10:41 Uhr: Neuer FCB-Konkurrent bei Wirtz +++

Florian Wirtz befindet sich bei Bayer Leverkusen aktuell in prächtiger Verfassung. Folgerichtig ranken sich wieder Transfer-Gerüchte um den Mittelfeldmann. Zuletzt gab es schon erste Spekulation um einen Wechsel zum FC Bayern oder zum FC Barcelona. Jetzt bringt "fichajes.net" auch Manchester City ins Spiel. Der englische Triple-Gewinner wolle den Generationsumbruch vorantreiben, heißt es.

+++ 28.09.2023, 20:35 Uhr: Boateng bei Real Madrid angeboten? +++

Jerome Boateng ist nach seinem Abschied von Olympique Lyon aktuell vereinslos. Nun lässt "El Nacional" mit einem Transfer-Gerücht aufhorchen. Demnach soll der Weltmeister von 2014 bei Real Madrid angeboten worden sein. Die Königlichen haben in der Defensive derzeit Verletzungssorgen.

+++ 28.09.2023, 15:09 Uhr: Mega-Ablösesumme für Wirtz fällig +++

Florian Wirtz befindet sich bei Bayer Leverkusen aktuell in prächtiger Verfassung. Folgerichtig ranken sich wieder Transfer-Gerüchte um den Mittelfeldmann. Der FC Bayern und FC Barcelona wurden zuletzt als Interessenten ins Spiel gebracht. Günstig wäre der 20-Jährige aber nicht. Laut "fichajes.net" würde Wirtz wohl mindestens 100 Millionen Euro kosten.

+++ 28.09.2023, 10:05 Uhr: Abgang vom FC Bayern? ManUnited will Serge Gnabry im Winter +++

Dass Manchester United ein Auge auf Serge Gnabry vom FC Bayern geworfen hat, war zuletzt in der Medienlandschaft immer wieder ein Thema. Das spanische Portal "Fichajes,net" berichtet nun, der englische Rekordmeister wolle den 28-jährigen Nationalspieler womöglich bereits im Januar auf die Insel locken. United ist demnach dringend auf der Suche nach Offensiv-Verstärkungen.

+++ 27.09.2023, 09:18 Uhr: Manchester City heiß auf Boniface +++

Bayer Leverkusen ist mit der Verpflichtung von Victor Boniface ein Transfer-Coup gelungen. Laut dem Portal "fichajes.net" ist Manchester City mittlerweile am Torjäger interessiert. Demzufolge sei ein Angebot des Triple-Siegers im kommenden Sommer zu erwarten.

+++ 27.09.2023, 07:14 Uhr: BVB beobachtet Torjäger +++

Borussia Dortmund hat offenbar Santiago Gimenez vom niederländischen Erstligisten Feyenoord auf dem Zettel. Laut dem Portal "90min" waren BVB-Scouts beim Spitzenspiel zwischen dem amtierenden Meister sowie Ajax Amsterdam vor Ort, um den 22-jährigen Angreifer unter die Lupe zu nehmen.

+++ 26.09.2023, 08:53 Uhr: BVB-Star weckt Interesse in Italien +++

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund weckt offenbar das Interesse in Italien. Wie "fichajes.net" berichtet, hat die AC Mailand den offensiven Mittelfeldspieler für einen möglichen Winter-Transfer auf dem Zettel stehen. Der 20-Jährige besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2025.

+++ 25.09.2023, 17:47 Uhr: Italien-Klubs schon an VfB-Shootingstar dran? +++

Zehn Tore in den fünf ersten Bundesliga-Spielen haben Serge Guirassy offenbar gereicht, um sich in den Fokus internationaler Top-Klubs zu spielen. Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, beobachtet vor allem Italiens Rekordmeister Juventus Turin die Entwicklung des Stürmers im Trikot des VfB Stuttgart derzeit genau. Auch Milan und Inter sollen Interesse zeigen.

+++ 25.09.2023, 11:02 Uhr: Real will Bayern-Juwel schon im Winter +++

Seit Monaten wird über ein Interesse von Real Madrid an Alphonso Davies spekuliert. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach die Königlichen im Sommer 2024 wegen dem Linksverteidiger an den FC Bayern herantreten wollen. Nun berichtet der Transferexperte Ekrem Konur jedoch, dass der spanische Top-Klub Davies bereits im Winter nach Spanien lotsen will.

+++ 25.09.2023, 08:08 Uhr: Barca-Star ein Thema beim FC Bayern +++

Erst im Sommer wechselte Joao Felix auf Leihbasis zum FC Barcelona. Dort wusste der Portugiese bislang zu überzeugen. Eine Weiterbeschäftigung über 2024 hinaus werden sich die Katalanen aber offenbar nicht leisten können. Das ruft laut "El Nacional" auch den FC Bayern auf den Plan. Die Münchener seien bereit, bis zu 80 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen, heißt es.

+++ 25.09.2023, 07:32 Uhr: Bayern-Flirt will im Winter weg +++

Nach der Verpflichtung von David Raya ist Aaron Ramsdale beim FC Arsenal nicht mehr die erste Wahl. Daher will der englische Nationalspieler den Verein im Winter laut "Football Insider" verlassen. Zuletzt wurde auch der FC Bayern als möglicher Abnehmer für den Keeper gehandelt.

+++ 24.09.2023, 17:03 Uhr: Bundesligist und Klopp an Kroos dran +++

Bei Real Madrid ist Toni Kroos aktuell nur noch zweite Wahl. Im Sommer wird seine Zeit in der spanischen Hauptstadt deshalb wohl enden. Nun berichtet "El Nacional", dass unter anderem der FC Liverpool und Bayer 04 Leverkusen an dem Interesse des Weltmeister von 2014 interessiert sind.

+++ 23.09.2023, 12:56 Uhr: Chelsea-Star im Visier des FC Bayern? +++

Die Abgänge von Benjamin Pavard und Josip Stanisic haben eine Lücke in der Abwehr des FC Bayern hinterlassen. Nachdem auch Transfers wie jener von Kyle Walker scheiterten, schaut sich der deutsche Rekordmeister weiter um. Laut "90min" zeigt der FCB Interesse an Reece James. Der 23-Jährige ist hinten vielseitig einsetzbar und kennt Trainer Thomas Tuchel noch aus dessen Zeit beim FC Chelsea.