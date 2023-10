Tuchel kommentiert plötzliche "Torflaute" von Kane

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane blieb für den FC Bayern zuletzt zwei Mal torlos

Es erscheint beinahe unwirklich: Seit sage und schreibe zwei Spielen wartet Harry Kane mittlerweile auf einen Treffer für den FC Bayern. Nach dem 3:0-Sieg des Rekordmeisters gegen den SC Freiburg sprach Trainer Thomas Tuchel über die plötzliche "Torflaute" beim so fulminant gestarteten Neuzugang.

In seinen ersten zehn Einsätzen für den FC Bayern war Harry Kane an 14 (!) Treffern direkt beteiligt, neun davon erzielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft selbst. Längst sind sämtliche Kritiker des knapp 100 Millionen Euro teuren Rekordneuzugangs der Münchner verstummt.

Zuletzt blieb Kane in der Champions League beim FC Kopenhagen (2:1) sowie in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (3:0) allerdings zwei Mal nacheinander ohne eigenen Erfolg.

Für Coach Thomas Tuchel ist die kleine Durststrecke seines Superstars jedoch kein Grund zur Sorge. "Die zwei Torabschlüsse, die er hatte, waren sehr gefährlich, deshalb mache ich mir da keine Gedanken", sagte der 50-Jährige dem "kicker" nach dem Heimsieg am Sonntag.

Harry Kane glänzt beim FC Bayern als "Beschleuniger"

Gegen Freiburg hatte Kane etwas zurückgezogen agiert und die Bälle verteilt. Dennoch tauchte er auch in vorderster Front auf, u.a. bei seiner mustergültigen Vorlage für Leroy Sané vor dem 2:0 in der 25. Minute.

"Das wollten wir heute so haben. Wir haben die beiden Zehner hoch im Feld gehabt und Harry tiefer", verriet Tuchel später. Mit Kanes Leistung war der Übungsleiter durchaus zufrieden: "Er war an sehr vielen Aktionen beteiligt, um das Spiel zu beschleunigen, weil wir dann in seinem Rücken gute Laufwege hatten. Das wollten wir so, das hat er gut gemacht."

Diese Rolle würde dem erfahrenen Mittelstürmer ohnehin liegen: "Das ist auch was, was er mag - dann ist er mehr im Spiel, häufiger beteiligt."

Kane, der aktuell beim Nationalteam weilt, hat die nächste Chance, seine "Misere" beim FC Bayern zu beenden, am 21. Oktober: Dann gastiert er mit dem deutschen Branchenprimus beim FSV Mainz 05.