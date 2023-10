Watzke findet Kritik an Terzic "ein bisschen krank"

IMAGO/Thomas Bielefeld

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (l.) und Trainer Edin Terzic

Nachdem Borussia Dortmund nach drei Spieltagen der Saison 2023/24 gerade einmal fünf Punkte auf dem Konto hatte und diese Ausbeute trotz überschaubar namhafter Gegner durchaus schmeichelhaft zustande kam, schoss in den Medien bereits Kritik an Coach Edin Terzic ins Kraut - für BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ein absolutes Unding.

"Intern" habe es überhaupt keine Zweifel an Terzic gegeben, stellte der BVB-Boss im Interview mit dem "Deutschlandfunk" klar und holte zum Rundumschlag gegen die Medien aus.

Man habe stets betont, dass Terzic nicht zur Debatte steht, so Watzke, es habe sich jedoch "einfach die Kultur entwickelt, egal was du sagst, es wird sowieso geschrieben, was man für richtig hält, und die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr gegeben".

Klar hätten fünf Punkte nach den ersten drei Spieltagen nicht dem Anspruch der Borussen entsprochen, "aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang", stellte Watzke klar.

BVB kassierte nur eine Ligapleite im Jahr 2023

Dass überhaupt Gerüchte um ein Aus von Terzic aufkamen, bringt den Ur-Borussen regelrecht auf die Palme, zumal eine Statistik deutlich für Terzic spricht: "Wir haben in diesem Jahr jetzt 25 Bundesligaspiele absolviert. Wir haben ein Spiel verloren in 25 Spielen, bei Bayern München, 4:2, und dann wird medial der Trainer infrage gestellt. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen krank. Einen Trainer, der in 25 Bundesligaspielen ein Spiel verliert, zu diskutieren, ja, was sollen dann die anderen Trainer machen?"

Beim BVB sei man zumindest "zu keiner Zeit in irgendeiner Weise aufgeregt" gewesen, so Watzke, der allerdings auch betont, dass die reine Größe des Vereins die Arbeit nicht immer erleichtert: "Wenn man natürlich einen Klub hat mit zehn Millionen Fans in Deutschland und fast 200.000 Mitgliedern, ist es trotzdem natürlich schon eine etwas anspruchsvollere Zeit dann."

Seit dem Interview ist übrigens ein 26. Bundesligaspiel unter Terzic im Jahr 2023 hinzugekommen, der BVB gewann mit 4:2 gegen Union Berlin - erneut ohne auf ganzer Linie zu überzeugen, aber Terzics Standing dürfte sich noch einmal verbessert haben.