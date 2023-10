Erneuter Ausfall? FC Bayern in Sorge um Upamecano

IMAGO/Christian Schroedter

Dayot Upamecano könnte dem FC Bayern verletzt fehlen

Beim FC Bayern spielte sich Dayot Upamecano im Abwehrzentrum neben Neuzugang Min-jae Kim fest. Nun droht der französische Innenverteidiger aber auszufallen. Im Spiel gegen den SC Freiburg erlitt der ehemalige Leipziger eine Verletzung, die eine Reise zur Nationalmannschaft verhindert.

Bereits vor wenigen Wochen wurde Dayot Upamecano von Beschwerden an den Adduktoren geplagt. In Folge dessen verpasste der 24-Jährige das Erstrunden-Match im DFB-Pokal bei Preußen Münster (4:0). Cheftrainer Thomas Tuchel war zum Umbauen gezwungen, setzte in der Abwehrmitte auf Leon Goretzka und Noussair Mazraoui, da auch Min-jae Kim im Vorfeld einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hatte.

Nun könnte sich die personelle Situation in der Innenverteidigung des deutschen Meisters erneut zuspitzen. Wie der französische Fußballverband am Montagmittag offiziell vermeldete, wird Upamecano nicht wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Der Abwehrhüne leide an einer Verletzung am linken Knie, die er sich beim 3:0-Erfolg gegen Freiburg am Sonntagabend zuzog.

FC Bayern: Wie lange fällt Upamecano aus?

In Absprache mit Team-Arzt Dr. Franck Le Gall und Nationaltrainer Didier Deschamps habe man sich für eine kurzfristige Änderung im Kader des Vizemeisters entschieden, heißt es weiter. Für den Bayern-Star rückt Axel Disasi in das Aufgebot. Wie gravierend die erlittene Verletzung ist, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor.

Neben Kim und Upamecano steht mit Mathijs de Ligt zurzeit nur ein weiterer etatmäßiger Innenverteidiger mit Profierfahrung im Kader der Münchener. Doch auch der Niederländer laboriert zur Zeit an einer Blessur, die dazu führte, dass der 24-Jährige zuletzt nicht zur Verfügung stand.

Wann der ehemalige Juve-Star zurückkehrt ist nach wie vor offen. Sollte sich Upamecanos Verletzung als schwerwiegend erweisen, so droht dem FC Bayern ein erneuter Engpass im Abwehrzentrum. Am 21. Oktober (18:30 Uhr) trifft die Mannschaft aus der bayrischen Landeshauptstadt auf den FSV Mainz 05. Durchaus möglich, dass Tuchel dann erneut improvisieren muss.