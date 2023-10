Neururer watscht Schalke ab: "Fürchterlicher geht es kaum"

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise

Der FC Schalke 04 versinkt im Chaos. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Hertha BSC stehen die Königsblauen in der 2. Bundesliga auf Relegationsplatz 16, es droht der nächste Absturz. Kult-Trainer Peter Neururer kritisiert die Vereinsführung massiv und sieht in der Verpflichtung des neuen Trainers trotz eines großen Potenzials ein mögliches Problem.

Peter Neuruer hat sich am Sonntag das Zweitliga-Spiel zwischen Schalke und Hertha angeguckt - und sich damit wohl keinen Gefallen getan.

"Schalke gegen Hertha - das hört sich nach Erstligaspiel an, das hört sich gut an. Fand aber im Tabellenkeller der 2. Liga statt", sagte Peter Neururer in seiner "Wettfreunde"-Kolumne. Und in jenem Bereich, der Abstieg oder Relegation bedeuten würde, hätten sich die Schalker aktuell "fest etabliert". Der Kultcoach trainierte die Knappen selbst zwischen 1989 und 1990.

Neururer: Auf Schalke rumort es

Neururers Knallhart-Analyse zur Gegenwart: "Fürchterlicher geht es kaum noch. Die Stimmung droht zu kippen. Sie ist ja bereits im Bezug zum Trainer gekippt. Der Trainer ist beurlaubt worden, ob zu Recht oder nicht: Ich habe mich klar positioniert und sage: nicht zu Recht. Er hat großartige Arbeit abgeliefert. Die Erfolglosigkeit geht auch ohne ihn weiter." Schalke hatte Thomas Reis nach dem verpatzten Start vor die Tür gesetzt.

Im Umfeld des Vereins rumore es, führte Neururer aus - auch wegen der Verpflichtung des neuen Trainers Karel Geraerts aus Belgien. "Ein Mann, der in Saint-Gilloise erfolgreich gearbeitet hat, der aber nicht die größte Erfahrung hat", so der 68-Jährige.

Der Belgier habe zwar im Vorjahr gezeigt hat, wozu er mit einer guten Mannschaft im Stande ist. "Er findet jetzt aber keine gute Mannschaft vor. Eine Mannschaft, die aufsteigen musste - Zitat vom Vorstand und Trainer - und sich im Augenblick im Abstiegskampf bewegt."

Das Ganze sei eine schwierige und komplizierte Aufgabe für einen Trainer. In der Verpflichtung sieht er einen großen Schwachpunkt. "Er ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Das könnte ein Problem werden", warnte Neururer.

"Denn die Probleme auf Schalke liegen nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in der Kommunikation, im untereinander Verstehen."

Er hoffe aber im Sinne von Schalke, dass es kein Problem werde. Nun sei er gespannt, "was der neue CEO macht" und "wie es mit Knäbel weitergeht".

Seine Forderung ist deutlich: "All die, die die Mannschaft zusammengestellt haben, sollten sich normalerweise infrage stellen."