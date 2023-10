"Extrem fleißig": BVB bindet Abwehr-Talent

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Guille Bueno (r.) verlängert beim BVB bis 2026

Bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund gehört Guille Bueno zum absoluten Stammpersonal. Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der 21-Jährige aber bislang noch vergeblich. Nun hat der BVB seinen Youngster dennoch mit einem Profivertrag ausgestattet.

Als 18-Jähriger wechselte Guille Bueno 2021 aus dem Nachwuchs von Deportivo La Coruna zu Borussia Dortmund. Seitdem absolvierte er 45 Drittligaspiele für die U23. Auch in dieser Saison gehört der Linksverteidiger zum Stammpersonal der Zweitvertretung, nachdem er bereits weite Teile der Vorbereitung bei den Profis absolviert hatte.

Am Samstag berief Edin Terzic den 21-Jährigen sogar erstmals in den Bundesliga-Kader. Beim 4:2-Spektakel im Westfalenstadion gegen Union Berlin kam der junge Außenverteidiger zwar noch nicht zum Einsatz, aufgrund seiner positiven Entwicklung ist jedoch davon auszugehen, dass Bueno bald zu seinem Debüt in der Profimannschaft kommt.

Bueno "sehr glücklich" über Verlängerung beim BVB

Um auch in Zukunft auf den talentierten Spanier setzen zu können, hat Borussia Dortmund den im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakt nun bis 2026 verlängert. Das teilten die Schwarz-Gelben am Montagmittag auf ihrer Vereinshomepage mit. Laut "Ruhr Nachrichten" hatte der Linksfuß bereits am Freitag die Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag gesetzt.

"Guille ist extrem fleißig und hat sich seinen Platz in der ersten Elf hart erarbeitet. Wir freuen uns, die positive Entwicklung weiter gemeinsam voranzutreiben", wurde Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23, zitiert.

Auch Bueno selbst freut sich über seine Verlängerung beim Vizemeister. "Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Und ich bin sehr stolz darauf, in einem so großen Verein mitzuwirken. Ich werde weiter hart an mir arbeiten", gab der quirlige Linksverteidiger gegenüber den "Ruhr Nachrichten" zu Protokoll: "Ich stehe bereit, sollte ich gebraucht werden."