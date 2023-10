Boateng nimmt Bayern-Angebot an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jérôme Boateng trainiert weiterhin beim FC Bayern

Der FC Bayern hat sich für seinen Umgang in der Causa Jérôme Boateng zuletzt reichlich Kritik gefallen lassen müssen - auch aus dem eigenen Fanlager. Dennoch weilt der Abwehrspieler weiter in München.

Jérôme Boateng trainiert wenige Tage nach der Absage des FC Bayern weiter an der Säbener Straße. Das berichtet "Bild" mit Verweis auf Aufnahmen aus der Einheit am Montagvormittag.

Der Klub hatte am vergangenen Freitag vermeldet, dass sich der Abwehrmann in München "als verdienter Spieler" weiter fit halten dürfe, wenn er dies wünsche. Dieses Angebot nahm Boateng offenbar an.

Der 35-Jährige war am Montag allerdings nicht mit den in München verbliebenen Profis auf dem Rasen, sondern mit den Amateuren. Bei der Regionalliga-Mannschaft hatte Boateng in der Vorwoche bereits einige Einheiten absolviert.

Wie lange der weiterhin vertragslose Innenverteidiger bei seinem Ex-Klub trainieren wird, ist nicht bekannt.

FC Bayern sieht von Boateng-Verpflichtung ab

Der FC Bayern hatte Jérôme Boateng über ein Probetraining die Möglichkeit eröffnet, den Kader kurzfristig ergänzen zu können. Letztlich ließen die Münchner jedoch davon ab, dem Routinier einen Vertrag anzubieten.

Dass die Bayern Boateng am Ende nicht verpflichteten, sei "nicht nur eine sportliche Entscheidung" gewesen, wie Trainer Thomas Tuchel bestätigte: "Wir haben die Situation analysiert, die Gesamtsituation bei Jérôme, die nicht nur sportlich ist, leider."

Boateng steht nämlich vor einem neuen Strafprozess in Bayern, weil ihm vorgeworfen wird, im Sommer 2018 seine damalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder im Urlaub angegriffen zu haben. Ein Urteil gegen den Spieler war zuletzt aufgehoben worden. Der Fußballer beklagte ein unfaires Verfahren und eine Vorverurteilung. Angesprochen auf die Causa hatte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund dies als "private Geschichte" Boatengs bezeichnet - auch deshalb entbrannte sich harsche Kritik an den Münchner Verantwortlichen.

Bayern-Star Goretzka hätte Boatengs Rückkehr begrüßt

Unterdessen hätte Nationalspieler Leon Goretzka eine Rückkehr des Abwehrspielers durchaus begrüßt, wie er im Gespräch mit "ran.de" offenbarte: "Ich habe mich extrem gefreut, ihn wiederzusehen und mit ihm zu trainieren, das hat großen Spaß gemacht. Man hat auch bei ihm gesehen, dass das Feuer noch da ist, er hat sich im Training reingehängt."

Er hätte sich "natürlich gefreut, wenn er gekommen wäre. Aber das ist eine Entscheidung, die der Verein zu treffen hat und auch getroffen hat, und das gilt es natürlich zu respektieren", so der DFB-Profi.