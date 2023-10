Weltfußballer? Großes Lob für Bayern-Star

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) befindet sich beim FC Bayern derzeit in herausragender Form

Lothar Matthäus wurde einst im Jahr 1991 zum ersten FIFA-Weltfußballer des Jahres überhaupt gewählt - bis heute ist er der einzige Deutsche, dem diese Ehre zuteil wurde. Nun sieht der Ex-Nationalspieler in den Reihen des FC Bayern einen DFB-Star, der es ebenfalls bis nach ganz oben schaffen könnte.

Leroy Sané vom FC Bayern hat nach Meinung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus das Zeug zu einem der größten Spieler überhaupt. "Sané gehört für mich zu den besten Spielern Europas. Er ist einer, der alles mitbringt, um auch mal bei einer Weltfußballerwahl oben dabei zu sein", schrieb der 62-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Der Flügelstürmer liefere in dieser Saison "konstant" ab und erziele viele Tore, "sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft".

In der Tat ist der 27-Jährige derzeit in herausragender Verfassung. In sieben Bundesliga-Spielen, in denen er unter Cheftrainer Thomas Tuchel stets in der Startelf stand, erzielte der Angreifer sechs Tore und sorgte damit alleine für rund ein Viertel aller Bayern-Treffer. Auch in der Champions League gegen Manchester United (4:3) sowie bei den Länderspielen gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) erzielte der gebürtige Essener Tore.

Matthäus zufolge ist Sané "für den modernen und temporeichen Fußball" prädestiniert, "weil er eine Kombination aus Geschwindigkeit, Technik und Schusskraft mitbringt. Er zeigt Woche für Woche gute Leistungen und hat auch gemerkt, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und nicht nur Offensive, sondern auch aus Defensive besteht".

Matthäus: "Vielleicht hat er sich ein bisschen geöffnet"

Wenngleich Sané in der Vergangenheit immer wieder für seine Spielweise harsch kritisiert wurde, habe er nun "den nächsten Schritt gemacht und ist jetzt dort angekommen, wo er eigentlich schon seit Jahren hingehört", so Matthäus.

Der TV-Experte gab sich davon überzeugt, dass Sané dank vieler Einzelgespräche aufblüht. "Vielleicht hat er sich ein bisschen geöffnet und mit Leuten über seine Gedanken gesprochen. Das heißt nicht, dass es Probleme gab, aber womöglich hat er es sich zu leicht gemacht und gedacht, dass alles ganz einfach geht", mutmaßte Matthäus: "Vielleicht hat Thomas Tuchel ihm in Gesprächen aufgezeigt, was er kann, welche Qualität und welchen Wert er für die Mannschaft hat. Wer es war, weiß ich nicht, aber ich bin ganz sicher, dass er durch Gespräche dorthin geführt wurde, wo er jetzt ist."