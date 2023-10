"War schockiert": Harsche Kritik an Nagelsmann

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit seiner Kaderwahl nicht nur positive Reaktionen hervorgerufen

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit einem neuformierten Kader in die USA, um die strauchelnde DFB-Auswahl wenige Monate vor der Heim-EM auf Kurs zu bekommen. Doch schon mit seinen ersten Entscheidungen hat der 36-Jährige auch harsche Kritik hervorgerufen.

Ex-Nationalspieler Mario Basler wundert sich über die Zusammenstellung des neuen DFB-Kaders. "Zu der Nominierung, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlen mir teilweise die Worte. Die kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, was man sich dabei denkt. Ich bin sprachlos. Ich stand unter Schock", sagte der 54-Jährige im Podcast "Basler ballert": "Wenn ich ganz ehrlich bin, ich stand total unter Schock."

Julian Nagelsmann hatte am vergangenen Freitag durchaus für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Nicht nur holte er BVB-Innenverteidiger Mats Hummels, der sein letztes Länderspiel im Juni 2021 gemacht hatte, zurück und überging dessen Mitspieler Kevin Schlotterbeck und Emre Can. Er berief in Chris Führich (VfB Stuttgart), Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) auch drei Neulinge in den Kader.

Ex-Nationalspieler Basler fühlt sich wie "im falschen Film"

Basler tut sich schwer mit Nagelsmanns erstem Aufgebot, mit dem die Spiele gegen die USA (14.10.) und Mexiko (18.10.) erfolgreich gestaltet werden sollen. "Die Leistungen von Mats Hummels in den letzten Wochen waren sehr, sehr gut, das muss man sagen, aber ich war überrascht, dass Julian Nagelsmann Mats Hummels nominiert hat, Schlotterbeck zu Hause gelassen hat", so der Ex-Profi.

Der 262-fache Bundesliga-Spieler könne sich nicht vorstellen, "dass Mats Hummels nächstes Jahr, da ist er noch mal ein Jahr älter, bei der Heim-EM Stammformation spielen soll". Zwar habe er "seine Leistung in den letzten Wochen gebracht", Basler sah sich dennoch "im falschen Film".

Auch die Nominierung von Mittelstürmer Behrens kann Basler "nicht so richtig nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Er ist ja auch schon 32". Eine Nominierung in der Vergangenheit hätte noch Sinn ergeben, "weil Union gut gespielt hat". Nun habe Behres mit Union aber "sieben Spiele hintereinander verloren", was nicht für eine gute Form spreche.