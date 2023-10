Transfer-Coup? Schalke-Talent beim FC Bayern auf der Liste

IMAGO/Laci Perenyi

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Assan Ouédraogo ist das derzeit vielversprechendste Talent im Kader vom FC Schalke 04. Nun soll der FC Bayern Interesse zeigen.

Landet der FC Bayern einen Transfer-Coup und lockt den 15-fachen U17-Nationalspieler Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 in die eigenen Reihen? Nach Angaben von "Sky" ist dies ein durchaus realistisches Szenario.

Ouédraogo befinde sich längst auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Die Münchner wollen den Youngster in der aktuellen Zweitliga-Saison weiter scouten, um dann womöglich im kommenden Sommer zuzuschlagen.

Denn: Sobald der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler Anfang Mai seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, wandelt sich sein Fördervertrag automatisch in einen ersten Profivertrag. In diesem bis 2027 gültigen Arbeitspapier sollen jedoch gleich mehrere Ausstiegsklauseln verankert sein, die ab dem 1. Juli 2024 greifen können. Auch "Bild" hatte zuvor über dieses Vertragsdetail berichtet.

"Sky" zufolge ist die Ausstiegsklausel gestaffelt und variiert je nach Leistungsdaten und Ligazugehörigkeit von Schalke 04 und dem aufnehmenden Verein. Klar sei dem TV-Sender jedoch, dass sich die Summe auf zwischen 15 bis 20 Millionen Euro belaufen dürfte - für Interessenten wie den FC Bayern eine durchaus erschwingliche Summe.

Kauft der FC Schalke 04 die Klauseln ab?

Neben dem FC Bayern sollen auch England-Klub Brighton & Hove Albion sowie die Bundesligisten Bayer Leverkusen und RB Leipzig an einer Verpflichtung des U17-Europameisters interessiert sein.

Wie "Sport Bild" zuletzt berichtete, arbeitet man beim FC Schalke 04 derweil daran, Ouédraogo die Vertragsklauseln schnellstmöglich abzukaufen. Überlegt werde eine Anpassung des Gehalts oder eine Einmalzahlung, so das Sportblatt.

Warum Top-Klubs um den FC Bayern an eine Verpflichtung von Assan Ouédraogo nachdenken, wird allein beim Blick auf die Statistiken in dieser Saison deutlich. Der Youngster stand in bislang jedem Zweitliga-Spiel der Königsblauen - mal als Start-, mal als Einwechselspieler - auf dem Feld. Bei seinem Debüt konnte er sogar ein Tor erzielen.