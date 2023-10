Matthäus: Das unterscheidet Kane von Guirassy und Boniface

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Lothar Matthäus zeigt sich begeistert von Stuttgarts Serhou Guirassy

Harry Kane vom FC Bayern galt vor der Saison als Topfavorit auf den Gewinn der Torjägerkanone in der Bundesliga. Nach dem Saisonstart stellt sich jedoch heraus, dass auch Victor Boniface von Bayer Leverkusen und vor allem Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ein Wörtchen mitreden wollen. TV-Experte Lothar Matthäus erklärt nun die Unterschiede zwischen den drei Angreifern.

"Guirassy, Victor Boniface bei Leverkusen und Harry Kane bei Bayern tragen jeder auf seine Weise zum Erfolg ihrer Mannschaft bei", hob Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne hervor. Zwar sind alle drei klassische Neuner, jeder einzelne verfüge aber über ganz andere Qualitäten.

Bayern Münchens Rekordneuzugang Harry Kane sei etwa mit seiner Erfahrung "eiskalt im Sechzehner", aktuell steht der Engländer bei acht Bundesliga-Toren. Stuttgarts Guirassy, der mit sagenhaften 13 Toren in sieben Spielen startete, sei "schnell und körperlich stark". Ähnliche Qualitäten weise Leverkusens Boniface auf, "der auch durch Dribblings im 1:1 zum Torerfolg kommt".

Matthäus resümierte: "Es sind unterschiedliche Typen, aber zum aktuellen Zeitpunkt performen alle drei auf einem Niveau."

Guirassy vom VfB Stuttgart ein Unterschiedsspieler

Vor allem der 27 Jahre alte Guirassy weiß derzeit zu begeistern. Der Guineer habe "schon in der vergangenen Saison wichtige Tore erzielt", stellte Matthäus heraus: "Natürlich wird er seine Torquote der laufenden Saison nicht halten können, aber er ist ein Unterschiedsspieler. Das sieht man nicht nur an seinen Treffern, sondern auch an seinen Bewegungen und an seiner Technik."

Der 62-Jährige sieht im Stuttgart-Stürmer zudem Potenzial für höhere Aufgaben. Schon im Sommer hatte er den Bayern-Bossen geraten, Guirassy zu verpflichten, sollte der zähe Kane-Poker kein glückliches Ende finden.

Jüngst bekräftigte Matthäus seine Einschätzung bei "Sky" erneut: "Bei Bayern braucht man eher einen im Strafraum, als einen, der über links oder rechts kommt. Deswegen war er [Guirassy, Anm. d. Red.] für mich wirklich ein ernsthafter Kandidat, über den sich Bayern München Gedanken hätte machen sollen."