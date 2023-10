Detail in neuem Kobel-Vertrag aufgedeckt

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Gregor Kobel hat sich dem BVB langfristig verschrieben

Gregor Kobel hat beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bis 2028 verlängert und damit jegliche Transfer-Spekulationen - etwa über einen Wechsel zum FC Bayern - im Keim erstickt. Ein Vertragsdetail, das nun ans Tageslicht gekommen ist, unterstreicht Kobels Verbundenheit zum BVB.

Gregor Kobel besitzt bei Borussia Dortmund keine Ausstiegsklausel, wie "Sky" vermeldet. Reporter Florian Plettenberg sei dies von "allen an diesem Deal Beteiligten" bestätigt worden, heißt es in der Show "Transfer-Update" am Montag.

Sollte ein Klub im Verlauf der nächsten Jahre einen Transfer des BVB-Schlussmanns planen, müsste die Ablösesumme somit frei verhandelt werden. Plettenberg zufolge würde ein Deal im kommenden Sommer, nach derzeitigem Stand, theoretisch 50 bis 60 Millionen Euro in die Dortmunder Kassen spülen.

Klar ist, dass der Revierklub keinerlei Interesse an einem Verkauf des Leistungsträgers haben wird. Der 25-Jährige stieg im vergangenen Sommer zum Vizekapitän auf und überzeugt auch in der laufenden Spielzeit mit guten Leistungen.

"Sky" zufolge wurde Kobel die Verlängerung unter anderem mit einer satten Gehaltserhöhung schmackhaft gemacht. Fortan soll der ehemalige Stuttgarter über neun Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Auch "Bild" hatte zuvor von einer Jahressalär in Höhe von rund zehn Millionen Euro berichtet.

Kobel entwickelt sich beim BVB zum "Weltklasse"-Torwart

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte dem Torhüter im Zuge der Verlängerung zudem ein großes Lob ausgesprochen: "Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB." Sportdirektor Sebastian Kehl fügte an: "Gregor hat sich in Dortmund zu einem Torhüter von Weltklasse-Format entwickelt, der das Interesse vieler Spitzenklubs in Europa geweckt hat. Wir sind stolz, dass wir ihn all seiner Optionen zum Trotz für eine Zukunft beim BVB begeistern konnten."

Statt bis 2026 steht der Schweizer somit nun bis 2028 zwischen den schwarz-gelben Pfosten.