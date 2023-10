Medien: FC Bayern lange ohne Upamecano

IMAGO/Mladen Lackovic

Dayot Upamecano vom FC Bayern muss derzeit pausieren

Dass die Personalsituation in der Innenverteidigung des FC Bayern angespannt ist, ist nicht erst seit dem Zinnober um eine letztlich nicht erfolgte Verpflichtung von Jérôme Boateng kein Geheimnis mehr - nun könnte alles noch viel schlimmer kommen.

Am Montag verkündete der französische Fußball-Verband, dass Dayot Upamecano vom FC Bayern dem Vizeweltmeister in den Länderspielen gegen die Niederlande und Schottland nicht zur Verfügung stehen wird.

Der 24-Jährige musste bereits im Bundesliga-Spiel der Münchner gegen den SC Freiburg (3:0) in der 77. Minute ausgewechselt werden, da er Probleme am linken Oberschenkel verspürte. Ob und wie lange Upamecano ausfällt, war allerdings noch nicht bekannt. Die "Bild" will nun aber eine durchaus bittere Diagnose erfahren haben.

Der Zeitung zufolge hat sich Upamecano einen Muskelfaserriss zugezogen, eine MRT-Untersuchung, die Gewissheit bringen würde, soll noch nicht erfolgt sein. Sollte die Information allerdings zutreffen, müsste der FC Bayern wohl drei bis vier Wochen ohne den Franzosen auskommen.

Fehlt Upamecano dem FC Bayern auch gegen den BVB?

Konkret wäre ein Einsatz des Defensivspielers damit gegen den 1. FSV Mainz 05 (21. Oktober), Galatasaray in der Champions League (24. Oktober) und den SV Darmstadt 98 (28. Oktober) akut gefährdet. Bei einem Ausfall von vier Wochen könnte Upamecano dem deutschen Rekordmeister auch noch im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken (1. November) sowie im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (4. November) fehlen. Vor allem Letzteres wäre wohl ein deutlicher Rückschlag.

Selbst bei einem längeren Upamecano-Ausfall, so die "Bild", zieht der FC Bayern allerdings keine Boateng-Kehrtwende in Betracht. Zwar soll der Weltmeister von 2014 im Probetraining mit überragenden Fitnesswerten überzeugt haben, der Prozess wegen Körperverletzung und Beleidigung, dem sich Boateng seit geraumer Zeit stellen muss, wiegt allerdings zu schwer.

Zuletzt bestätigten auch einige Vereinsvertreter, dass die Absage an den derzeit vereinslosen Routinier keineswegs rein sportliche Gründe hatte.