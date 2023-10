BVB-Youngster bei Top-Klubs auf dem Zettel

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Jamie Bynoe-Gittens (l.) verlängerte beim BVB

Jamie Bynoe-Gittens bleibt Borussia Dortmund treu. Der BVB-Youngster hat kürzlich einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Damit ist der Fußball-Bundesligist offenbar der Konkurrenz aus England zuvorgekommen.

Laut "Bild" sollen der FC Arsenal, FC Chelsea sowie Newcastle United an Bynoe-Gittens interessiert gewesen sein. Gunners-Coach Mikel Arteta sei demnach "großer Fan" des BVB-Profis, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht. Doch die sportliche Zukunft von Bynoe-Gittens liegt weiterhin bei Borussia Dortmund - und nicht in der Premier League.

Vor rund einer Woche verkündete der deutsche Vize-Meister die Vertragsverlängerung mit dem 19-Jährigen. Bynoe-Gittens ist nun bis 2028 an den BVB gebunden.

"Bild" zufolge kassiert der Flügelspieler fortan ein Grundgehalt von rund drei Millionen Euro, anstatt wie bis zuletzt angeblich rund eine Millionen. Darüber hinaus sollen Bynoe-Gittens leistungsbezogene Bonuszahlungen winken.

BVB sieht in Bynoe-Gittens "Versprechen für die Zukunft"

"Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Vertragsverlängerung.

Bynoe-Gittens sei "ein Flügelstürmer, der enorm hohes Tempo mitbringt, ständig Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, sie durch seine technische Qualität lösen, Mitspielern Torgelegenheiten verschaffen oder selbst zum Abschluss kommen kann", so Dortmunds Kaderplaner.

Der BVB sei "überzeugt davon, dass seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen ist und freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Topklubs in Europa vorzeitig für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat", sagte Kehl weiter.

"Der BVB war immer mein erster Ansprechpartner, weil er über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er jungen Spielern Einsatzzeit auf höchstem Niveau gibt, wenn sie durch Leistung überzeugen", verriet Bynoe-Gittens selbst.

Der Engländer war 2020 von Manchester City zum BVB gewechselt.