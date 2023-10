FC Bayern gibt Update zu Manuel Neuer

IMAGO/Mladen Lackovic

Arbeitet an seinem Comeback: Bayern-Keeper Manuel Neuer

Seit nunmehr 36 Pflichtspielen muss der FC Bayern auf Stammkeeper Manuel Neuer verzichten, der sich im Dezember 2022 beim Skitouren einen Beinbruch zuzog. Nun zeichnet sich ein endlich ein Comeback des 37-Jährigen im Kasten der Münchner ab.

"Das ist kein Druck, aber auch da schaut es richtig gut aus", bezog Sportdirektor Christoph Freund zu den Aussichten Neuers auf eine Rückkehr ins Tor des FC Bayern Stellung. Neuer werde die Länderspielpause nutzen, um möglichst viele Einheiten auf dem Trainingsgelände der Münchner zu absolvieren. Hierzu werde der Routinier teilweise auch Übungen der U23 bestreiten. Wichtig sei ausschließlich, "dass er auf dem Platz steht und Rhythmus bekommt", so Freund.

Auf einen konkreten Zeitpunkt für Neuers Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb wollte sich Freund zwar nicht festlegen, man sei an der Säbener Straße aber "sehr positiv" gestimmt, dass diese bald erfolge. "Ob es das nächste Spiel, das übernächste oder noch ein Spiel ist, das werden wir sehen", sagte der 46-Jährige nach dem Sieg gegen den SC Freiburg (3:0). "Wir glauben, dass das zeitnah passieren wird."

Das nächste Spiel des deutschen Rekordmeisters steht am 21. Oktober an, wenn der FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 gastiert. Drei Tage später (24. Oktober) geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an.

"Sky" hatte bereits am Montag berichtet, Neuer wolle spätestens gegen Darmstadt wieder in der Startformation stehen.

Die sport.de-User glauben übrigens nicht, dass ein Comeback Neuers zur Erfolgsstory wird. In einer Umfrage mit knapp 100.000 Stimmen äußerten 86 Prozent Zweifel dran, dass der Keeper wieder zu alter Stärke findet.

Neuzugang des FC Bayern fehlt hoffentlich "nicht zu lange"

Zudem äußerte sich Freund zur erneuten Verletzung von Neuzugang Raphael Guerreiro, der einen Muskelfaserriss erlitt und schon zum zweiten Mal nach seinem Sommerwechsel vom BVB zum FC Bayern länger pausieren muss. "Wir hoffen, es dauert nicht zu lange", sagte Freund.

Bislang bestritt Guerreiro erst zwei Pflichtspiele für die Münchner, nachdem er sich bereits in der Vorbereitung eine Verletzung zuzog.