Voting: Wähle die DFB-Wunschelf gegen die USA!

IMAGO/Matthias Koch

Das DFB-Team bestreitet gegen die USA das erste Spiel unter Julian Nagelsmann

Mit großer Spannung blickt Fußball-Deutschland dem Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann entgegen. Schon am Samstag (21:00 Uhr/RTL) steht im Rahmen der Nordamerika-Reise ein Länderspiel gegen die USA an. Am 18. Oktober testet die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko. Welche Spieler sollten gegen das US-Team in der DFB-Startelf stehen? Wer gehört auf die Bank? Stimme jetzt im sport.de-Voting ab!

Neuer Bundestrainer, neues Glück? Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach wenig erfolgreichen Jahren wieder zu alter Stärke führen. Als Assistenten stehen dem 36-Jährigen Sandro Wagner und Benjamin Glück zur Seite.

Die Ziele sind klar - und ambitioniert: Nagelsmann soll nicht nur sportlich frischen Wind beim DFB reinbringen. Acht Monate vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland soll die DFB-Elf auch endlich wieder für Begeisterung im eigenen Land sorgen. Im Testspiel gegen die USA am kommenden Samstag (21:00 Uhr/RTL) soll deshalb unbedingt ein Sieg her.

Die Chemie zwischen den Verantwortlichen gibt Anlass zur Hoffnung. "Eigentlich hat es gleich klick gemacht – auf beiden Seiten. Ich habe gespürt, dass er nicht groß überlegen musste und es unbedingt machen möchte. Und für mich war eh klar, dass er der Richtige ist", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt im "kicker" über die Gespräche mit Nagelsmann.

Wie soll die Nationalmannschaft gegen die USA auflaufen?

Nagelsmann setzte am vergangenen Freitag mit seinen Berufungen für die Nordamerika-Reise ein klares Statement. Mit Robert Andrich von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen, Chris Führich vom VfB Stuttgart und Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin berief der 36-Jährige gleich drei Neulinge in seinen Kader.

Außerdem holte Nagelsmann BVB-Routinier Mats Hummel nach mehr als zweijähriger Absenz zurück ins DFB-Team. Mit Nico Schlotterbeck, Emre Can und Karim Adeyemi fehlen indes auch drei BVB-Akteure.

Wer soll für mehr Durchschlagskraft im Angriff sorgen? Sollte Mats Hummels gleich einen Platz in der Startelf bekommen?

Startelf oder Bank: Wähle jetzt Deine Wunschelf für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA!

Die Ergebnisse des Votings präsentieren wir rechtzeitig vor der Partie auf sport.de.

Klar ist: Will die DFB-Elf acht Monate vor der EM im eigenen Land ein wenig Vorfreude auf das Turnier entfachen, sollte sie nach Möglichkeit schon im ersten Spiel unter Julian Nagelsmann spielerisch überzeugen.