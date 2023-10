Offiziell! FC Schalke 04 holt nächsten Coach

IMAGO/Peter De Voecht

Tim Smolders wird Co-Trainer beim FC Schalke 04

Einen Tag nach der Vorstellung von Karel Geraerts hat der FC Schalke 04 auch den Wunsch-Assistenten des Belgiers unter Vertrag genommen. Bei der Präsentation am Montag hatte man noch verkündet, man befinde sich noch in Verhandlungen, da die angepeilte Personalie noch in einem Beschäftigungsverhältnis stehe. Nun hat man sich geeinigt.

Tim Smolders wird ab sofort für den FC Schalke 04 tätig sein. Das verkündeten die Knappen am Dienstag.

Smolders stand bis zuletzt bei Union Saint Gilloise unter Vertrag, dem Verein, mit dem sich Geraerts im Sommer nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte. Gemeinsam betreute das Duo die Belgier bereits in 57 Pflichtspielen, nun setzen sie den Weg auf Schalke fort.

"Wir freuen uns, dass Tim nun Teil des Trainer-Teams sein wird. Dass er und Karel eingespielt sind, ist ein großer Vorteil. Darüber hinaus verfügt Tim als ehemaliger Profi und Jugendkoordinator in Brügge über einen wertvollen Erfahrungsschatz, der sehr gut zu Schalke passt", wird S04-Sportdirektor André Hechelmann in einer offiziellen Meldung auf "schalke04.de" zitiert.

Geraerts lobte, sein alter und neuer Assistent bringe "sehr viele Qualitäten mit. Er hat einen großen Fußballsachverstand und ist zugleich ein sehr offener Mensch, der mit seiner Mentalität perfekt zum Team und Verein passt".

Personaldoppelschlag beim FC Schalke 04

Wie auch Geraerts war Smolders lange als Aktiver in Belgien und den Niederlanden aktiv. Unter anderem lief er für den FC Brügge und KAA Gent auf und gewann dreimal den belgischen Pokal sowie einmal die Meisterschaft.

Damit aber nicht genug: Wenige Minuten nach der Bestätigung des neuen Co-Trainers gab der FC Schalke 04 auch noch die lang ersehnte Ernennung eines neuen Vorstandchefs bekannt. Wie schon von den Medien spekuliert, übernimmt Matthias Tillmann den Posten.

Der 39-Jährige, der zuletzt als Vorstand des Online-Reiseanbieters Trivago tätig war, tritt das Amt am 1. Januar 2024 an.