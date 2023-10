Schalke hat seinen neuen Boss gefunden

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Viel los beim FC Schalke

Erst ein neuer Trainer, jetzt der neue Vorstandsvorsitzende. Der FC Schalke 04 hat eine weitere wichtige Weiche in der Personalplanung gestellt.

Die Königsblauen teilten am Dienstag mit, dass Matthias Tillmann zum 1. Januar 2024 neuer Vorsitzender und Sprecher des Vorstands wird.

"Wir sind sehr froh, dass wir Matthias Tillmann für den FC Schalke 04 gewinnen konnten. Dies erfolgte im Rahmen eines Suchprozesses, den wir mit externer Unterstützung zügig und mit einem sehr guten Ergebnis für Schalke 04 abgeschlossen haben", sagte Aufsichtsratschef Axel Hefer.

Die fünf wesentlichen Kriterien bei der Suche waren laut Hefer: "Führungserfahrung in großen, modernen Unternehmen, Kommunikationsstärke, Erfahrung im Sportsponsoring, einen Bezug zum Fußball und unserem Verein sowie Führungs- und Umsetzungsstärke."

Der 39-Jährige arbeitete zuletzt bei Trivago als Finanzchef - bei dem Unternehmen war zuvor auch Hefer angestellt. Tilmann gilt als Vertrauter des Aufsichtsratschefs.

Neuer Schalke-Boss: Agenda für 90 Tage

"Der FC Schalke 04 ist in einer sehr herausfordernden Zeit, in der zentrale Entscheidungen – sportlich wie wirtschaftlich – anstehen und getroffen werden müssen. Deshalb habe ich mir eine Agenda für die ersten 90 Tage gesetzt", sagte Tillmann.

"Der Sport ist unser Kerngeschäft, dort gilt es wichtige Entscheidungen zu treffen und auch Bestehendes zu hinterfragen. Ich freue mich dabei sehr auf die Analyse und Impulse unseres neuen Chef-Trainers Karel Geraerts. Klar ist, dass nach einer Phase der Stabilisierung unser Blick nach vorne gehen muss, um Schalke 04 mittelfristig zurück in die Bundesliga zu führen. Denn das bleibt unser Ziel."

Der Posten des Vorstandschefs war seit dem Ausscheiden von Bernd Schröder im August vakant.

Am Montag hatten die Knappen bereits Karel Geraerts als neuen Cheftrainer der Schalker vorgestellt. Der Klub steckt nach dem Fehlstart in die 2. Bundesliga tief in der Krise und steht aktuell auf dem Relegationsplatz.