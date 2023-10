EM-Gastgeber 2028 und 2032 stehen fest

IMAGO/Markus Endberg

Obkjekt der Begierde: der EM-Pokal

Die Gastgeber für die Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032 sind fix: Die EURO 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, vier Jahre später sind Europas beste Mannschaften in Italien und der Türkei zu Gast. Das teilte der europäische Dachverband UEFA in einer Zeremonie in Nyon in der Schweiz mit.

Die Kandidaturen der vier Staaten müssten nur noch vom Exekutivkomitee um Hans-Joachim Watze abgesegnet werden.

Ursprünglich hatten sich Italien und die Türkei als Einzelkandidaten für das Turnier beworben, ehe sie im Juli in Richtung gemeinsamer Bewerbung umschwenkten. Im Zuge dessen zog die Türkei auch ihre weitere Bewerbung für die EM 2028 zurück.

"Football is coming home", heißt es einmal mehr in England: Eine EM hatte im "Mutterland des Fußballs" zuletzt 1996 stattgefunden, auch beim paneuropäischen Turnier 2021 gingen viele Spiele auf der Insel über die Bühne, so auch das Finale.

Italien ist zum ersten Mal seit der legendären WM 1990 (un'estate italiana) wieder Ausrichter eines großen Turniers, die Türkei überhaupt zum ersten Mal. Türkische Bewerbungen um die Ausrichtung der Turniere 2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 waren gescheitert.

Nächste Fußball-EM in Deutschland

Auch Russland hatte im Frühjahr 2022 Interesse an der Austragung der EM 2028 und 2032 angemeldet. Die UEFA wies die Bewerbung mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und mit Verweis auf ihre Bewerbungsregularien allerdings ab.

Die nächste EM findet im kommenden Jahr in Deutschland statt (14. Juni bis 14. Juli 2024). Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit drei EM-Triumphen (1972, 1980 und 1996) Rekordsieger, zusammen mit Spanien - die Iberer gewannen die Europameisterschaft 1964, 2008 und 2012.

Titelverteidiger in Deutschland ist Italien: Die Azzurri eroberten 2021 in Wembley in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen England zum zweiten Mal nach 1968 die EM-Krone.