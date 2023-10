Manchester City offenbar heiß auf Bayern-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Joshua Kimmich (l.) spielt seit 2015 für den FC Bayern

Droht dem FC Bayern der Verlust eines unangefochtenen Stammspielers? Laut einem Medienbericht weckt Joshua Kimmich Begehrlichkeiten in der Premier League. Dort könnte der DFB-Star auf einen alten Bekannten treffen.

Das Portal "90min" will erfahren haben, dass Manchester City an einer Verpflichtung von Kimmich interessiert ist. Coach Pep Guardiola kennt den 28-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit in München.

Kimmich steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag. Manchester City soll die Situation des Nationalspielers beim deutschen Serienmeister ganz genau beobachten.

Am Ende hängt wohl viel davon ab, ob Kimmich zeitnah ein neues Arbeitspapier an der Säbener Straße unterzeichnet.

Der zentrale Mittelfeldspieler läuft seit 2015 für den FC Bayern auf. Cheftrainer Thomas Tuchel setzt auf Kimmich, wenngleich sich der 50-Jährige in der abgelaufenen Transferperiode zusätzlich noch eine sogenannte "Holding Six" für den Kader gewünscht hatte.

Eine Verpflichtung von Joao Palhinha platze am Deadline Day aber, da der FC Fulham auf die Schnelle keinen Ersatz für den defensiven Mittelfeldspieler fand.

FC Bayern dürfte kein Interesse an einem Verkauf haben

Im bisherigen Saisonverlauf bilden Kimmich und Leon Goretzka zumeist das Duo im Mittelfeldzentrum des FC Bayern. Neuzugang Konrad Laimer spielt oftmals auf der Rechtsverteidiger-Position.

Der FC Bayern dürfte daher kein Interesse an einem Verkauf von Kimmich haben. "90min" spekuliert, dass Manchester City womöglich bereits im Winter anklopfen könnte, sollte der FC Bayern wiederum Interesse an Kalvin Phillips bekunden und sich bei Kimmich keine Verlängerung abzeichnen. Der Engländer wurde im Sommer beim Fußball-Bundesligisten gehandelt.

Wahrscheinlicher sei allerdings, dass die Skyblues nach der laufenden Saison einen Versuch bei Kimmich unternehmen. Ob ManCity hierbei Chancen hätte, ist zu diesem Zeitpunkt aber noch völlig ungewiss.