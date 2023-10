Nach Degradierung: Adeyemi bricht sein Schweigen

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Beim BVB zuletzt kein Stammspieler mehr: Karim Adeyemi

Beim BVB lief es für Karim Adeyemi in den vergangenen Wochen alles andere als rund, der Durchstarter der letzten Rückserie steckt im Tief. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete daher auf eine Nominierung des Angreifers für die A-Nationalmannschaft, stattdessen weilt er bei der U21. Am Dienstag hat der 21-Jährige über seine Rückversetzung gesprochen.

"Mein Fokus ist bei der U21. Ich versuche, mich hier anzubieten und ein gutes Spiel zu machen und dann zurück zu meinem Verein zu gehen, um mich da anzubieten", erklärte der Dortmunder in einer Online-Medienrunde in Frankfurt/Main: "Natürlich ist das Ziel, wieder in die A-Nationalmannschaft zurückzukommen und zu zeigen, was man kann."

Der Rückkehrer ist erstmals seit dem Gewinn der U21-EM 2021 wieder Teil der Junioren-Auswahl. Seither kam Adeyemi viermal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Auf sein aktuelles Formtief angesprochen, entgegnete der Youngster: "Gründe wüsste ich jetzt keine. Es gibt ein paar Phasen im Leben, wo es einfach nicht läuft. Das ist bei mir gerade so. Aus jeder Phase kommt man mal raus, dafür tue ich mein Bestes."

BVB-Sorgenkind Adeyemi verteidigt seine Familie

Dass nach schwächeren Leistungen zuletzt auch sein privates Umfeld Opfer von Attacken im Netz wurde, wollte Adeyemi derweil nicht einfach so hinnehmen.

"Wenn gegen mich persönlich Kritik geäußert wird, ist das kein Problem. Wenn es gegen Familie, Freunde oder meine Freundin geht, geht es auch für mich zu weit. Das sind die letzten Leute, die daran Schuld tragen", stellte der BVB-Profi klar: "Ich bin derjenige, der auf dem Platz steht und zurzeit nicht so gut spielt. Niemand anderes ist daran schuld."

Adeyemi berichtete unterdessen von Kontakt zum neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Er hat mit mir gesprochen und gesagt, das würde mir guttun, hierherzukommen. Ich bin hier und bin glücklich darüber. Ich kann selbstbewusst in die Sache reingehen und bin absolut bereit für das Spiel."

Die U21 trifft am Freitag in Sofia auf Bulgarien. Das später angesetzte Match in Israel wurde nach dem Angriff der islamistischen Hamas abgesagt.