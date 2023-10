Europäische Fanszene nach Vergabe der EM 2032 "besorgt"

IMAGO/Sports Press Photo/SID/IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Das Netzwerk von Fußballfans in Europa (FSE) kritisiert die Vergabe der EM 2032

Das Netzwerk von Fußballfans in Europa (FSE) hat sich "besorgt" über die Austragung der Fußball-EM 2032 in Italien und der Türkei geäußert.

"Beide Länder haben eine berüchtigt schlechte Bilanz bei der Aufnahme von Gäste-Fans, und die Entfernung zwischen ihnen wird erhebliche ökologische und finanzielle Auswirkungen auf die Fans haben, die zu den Spielen kommen", schrieb der Verband in den Sozialen Medien.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatte am Dienstag die Europameisterschaft 2032 an Italien und die Türkei sowie das EM-Turnier 2028 an das Vereinigte Königreich und Irland vergeben.

Mangels Gegenkandidaten war die Entscheidung zugunsten der gemeinsamen Bewerbung der Verbände von England, Schottland, Nordirland, Wales und Irland sowie der Gastgeber für 2032 reine Formsache, Verlierer gab es keine.