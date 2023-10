Ex-Weltstars offenbar Thema beim FC Schalke 04

IMAGO/Castel Franck/ABACA

Der FC Schalke 04 beschäftigte sich offenbar mit Andriy Shevchenko

Karel Geraerts soll den FC Schalke 04 aus der Krise führen. Die Königsblauen hatten im Rahmen ihrer Trainersuche aber offenbar auch drei ehemalige Weltstars auf dem Zettel.

Laut "Sport Bild" beschäftigte sich der FC Schalke 04 mit Raúl, Ruud van Nistelrooy und Andriy Shevchenko.

Das Interesse an Raúl war bereits Anfang Oktober durchgesickert. Der ehemalige Ex-S04-Angreifer trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Real Madrid. Der 46-Jährige soll seinem ehemalige Arbeitgeber aber abgesagt haben.

Mit Ruud van Nistelrooy und Andriy Shevchenko hatten die Schalker wohl auch noch zwei weitere große Namen auf dem Zettel. Die früheren Weltklasse-Mittelstürmer sind derzeit vereinslos. Van Nistelrooy arbeitete zuletzt bei der PSV Eindhoven, Shevchenko beim CFC Genua.

Wie konkret die königsblauen Gedankenspiele jeweils waren, ist nicht bekannt.

FC Schalke 04 verpflichtet Karel Geraerts

Am Ende fiel die Wahl des FC Schalke 04 auf Karel Geraerts. Der 41-Jährige soll die S04-Bosse beim ersten Treffen gleich beeindruckt haben, so "Sport Bild". Der Belgier hatte bis zum Sommer bei Royale Union Saint-Gilloise an der Seitenlinie gestanden. In der letzten Saison erreichte Geraerts mit dem Klub aus Brüssel das Viertelfinale der Europa League.

Nun soll der Coach den FC Schalke 04 aus dem Tabellenkeller der 2. Bundesliga führen. Die Knappen sind nach den ersten neun Spieltagen mit nur sieben Punkten 16.. Einzig der VfL Osnabrück (6) und Eintracht Braunschweig (5) stehen momentan noch schlechter da.

Sportvorstand Peter Knäbel bezeichnete Geraerts als "absolute Wunschlösung für Schalke 04". "Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Chef-Trainer wünschen", so der S04-Funktionär in der offiziellen Vereinsmitteilung.

Nach der Länderspielpause wird es für Geraerts beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC (22. Oktober) erstmals ernst.