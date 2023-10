Hoeneß-Aussagen sorgen für Verwunderung bei Tuchel

IMAGO/Revierfoto

Uli Hoeneß hätte Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht entlassen

Uli Hoeneß hat mit seinen jüngsten Aussagen über den Trainerwechsel beim FC Bayern in der vergangenen Saison einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt. Bei Thomas Tuchel und seinem Team sind die Worte des Ehrenpräsidenten angeblich nicht besonders gut angekommen.

Mit seiner Aussage, die Entlassung von Julian Nagelsmann sei "nicht unbedingt klug" gewesen, hat Uli Hoeneß bei Tuchel und seinem Team für "Verwunderung" gesorgt. Das berichtet die "Sport Bild", ohne weitere Details zu nennen.

Der Ehrenpräsident des Rekordmeisters hatte seine Meinung am Sonntag in einer TV-Sendung geäußert und damit suggeriert, dass er gerne an Nagelsmann festgehalten hätte. Dieser wurde im März vom Duo Kahn/Salihamidzic entlassen, Hoeneß sorgte wenige Wochen später wiederum für deren Aus in München.

FC Bayern und Tuchel auf Konfrontationskurs

Durchaus brisant: Es ist nicht das erste Mal, dass Aussagen von Vereinsseite für Verwunderung bei Tuchel sorgen. Auch die Ansage, er solle seine Mannschaft öffentlich nicht so scharf kritisieren, kam beim Trainer nicht gut an und hat bei ihm der "Sport Bild" zufolge für Unverständnis gesorgt.

Die Verantwortlichen sahen sich angeblich zu dieser Äußerung gezwungen, weil sie fürchten, Tuchel könnte die Kabine "verlieren", wenn er seine Stars öffentlich zurecht weist. Das war bei Tuchels vorherigen Stationen noch anders. Sowohl bei Paris Saint-Germain als auch beim FC Chelsea redeten die Bosse dem Coach kaum ins Tagesgeschäft rein. Dort griff der Trainer mit harter Hand durch, ohne von Klubseite eingebremst zu werden.

FC Bayern erfüllt Tuchel-Wunsch nicht

Auf Konfrontationskurs waren Tuchel und der FC Bayern auch bei einer ganz entscheidenden Transferfrage. Der 50-Jährige forderte im Sommer mehrfach und lautstark die Verpflichtung eines Sechsers. Der Klub sah hier allerdings nur bedingten Handlungsbedarf.

Die Folge: Trotz später Bemühungen um einen Abräumer, gingen die Münchner am Ende leer aus. Dass der Kader quantitativ unterbesetzt ist, kommt erschwerend hinzu. Auch darüber hatte sich Tuchel beklagt. Die Verantwortlichen ließen sich auf diese Diskussion jedoch nicht ein.