Bericht: Kimmich beim FC Barcelona angeboten

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich ist für den FC Bayern am Ball

Dem FC Barcelona wurde im Sommer konkretes Interesse an Joshua Kimmich vom FC Bayern nachgesagt. Laut einem Medienbericht wurde der Mittelfeldspieler sogar beim spanischen Meister angeboten. Der DFB-Star befindet sich wohl weiterhin auf dem Radar der Katalanen.

Joshua Kimmich und der FC Barcelona: Während der vergangenen Transfer-Periode wurde eifrig darüber spekuliert, ob Spieler und Verein in Zukunft zueinander finden könnten.

"ESPN" zufolge wurde Kimmich im Sommer sogar beim FC Barcelona angeboten. Von welcher Seite aus dies geschehen sein soll, geht aus dem Bericht des US-Senders nicht hervor. Der spanische Meister hätte sich den 28-Jährigen zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin nicht leisten können, heißt es weiter.

Allerdings soll Barca die Situation von Kimmich weiterhin beobachten. Cheftrainer Xavi gilt als großer Fan des Nationalspielers.

FC Bayern: Manchester City wohl ebenfalls an Kimmich interessiert

Kimmich besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025. Das Portal "90min" will erfahren haben, dass Manchester City ebenfalls an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers interessiert ist. Somit müsste sich Barca mit den Skyblues ein Transfer-Duell liefern, sofern an den Gerüchten etwas dran sein sollte.

Der FC Bayern dürfte aber alles versuchen, um Kimmich von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu überzeugen. Bis dahin dürften die Spekulationen rund um einen Wechsel aber weitergehen.

FC Barcelona: Jorginho, Thiago und Co. weitere Kandidaten

Laut "ESPN" sind Jorginho (FC Arsenal), Thiago (FC Liverpool), Guido Rodríguez (Real Betis) weitere Mittelfeld-Kandidaten des FC Barcelona.

Mit Sergio Busquets haben die Katalanen im Sommer einen langjährigen Stammspieler auf dieser Position verloren. Der Welt- und Europameister spielt inzwischen an der Seite von Lionel Messi beim MLS-Klub Inter Miami.