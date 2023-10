Harry Kane bringt Experten-Team mit nach München

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Harry Kane ist in Rekordzeit beim FC Bayern angekommen

Harry Kane ist nur wenige Wochen nach seinem Wechsel zum FC Bayern voll und ganz beim deutschen Rekordmeister angekommen. Ein Grund dafür ist ein privates Team von Spezialisten, das der Engländer mit an die Säbener Straße brachte.

Wie die "Sport Bild" nun enthüllte, gibt es im "Team Kane" weitaus mehr Leute als "nur" den Stürmer und seine Familie. Der Superstar brachte demnach ein ganzes Team von Spezialisten mit nach München, um sich in seiner neuen Umgebung und beim FC Bayern schnell einzuleben.

Zu dem besagten Team gehören dem Bericht zufolge nicht nur ein persönlicher Bodyguard und ein Privatkoch, sondern auch ein eigener Arzt sowie ein Fitness-Trainer und ein Physiotherapeut.

Kane schlägt beim FC Bayern ein

Gleichzeitig investiert Kane auch selbst einiges, um sich so schnell wie möglich in München zu akklimatisieren. Der 30-Jährige nimmt bereits Sprachunterricht, um auf und abseits des Platzes besser mit seinen Teamkollegen kommunizieren zu können.

Bisher sind die Maßnahmen des Rekordeinkaufs ein voller Erfolg. Kane schlug sportlich voll ein und erfüllte in den ersten Wochen die in ihn gesetzten Erwartungen. In seinen ersten zehn Pflichtspielen für den FC Bayern erzielte der Engländer bereits neun Tore. Damit ist er noch vor dem überragend aufspielenden Leroy Sané der beste Torschütze des Klubs in der noch jungen Saison.

Hinzu kommt: Kane glänzt nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter. In der Liga legte er seinen Mannschaftskollegen schon vier Tore auf, in der Champions League bereitete er ebenfalls einen Treffer vor.

Der englische Nationalspieler war im Sommer aus Tottenham nach München gewechselt und soll dort den im Sommer 2022 zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski ersetzen. Mit einer Basisablöse in Höhe von 95 Millionen Euro machten die Münchner Kane zum teuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte.