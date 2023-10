US-Coach sicher: DFB-Team ist "Top-Favorit" bei Heim-EM

IMAGO/Bailey Hillesheim/Icon Sportswire

US-Nationalcoach Gregg Berhalter (rechts) hält große Stücke auf das DFB-Team

Gregg Berhalter, Trainer der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft, kennt Deutschland und die Bundesliga noch sehr gut. Auf das Testspiel gegen das DFB-Team am Samstag (21:00 Uhr/RTL) freut sich der 50-Jährige deshalb besonders. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht Berhalter derweil als Top-Favoriten auf den Titel bei der Heim-EM 2024.

Insgesamt sieben Jahre hat Gregg Berhalter in der ersten und zweiten Bundesliga verbracht. Von 2002 bis 2006 stand der heutige Coach des US-Nationalteams bei Energie Cottbus unter Vertrag. Anschließend war der Innenverteidiger, der auch an der WM 2006 in Deutschland teilnahm, noch drei Saisons für den TSV 1860 München aktiv.

Den deutschen Fußball kennt Berhalter also gut. Und den Gedanken an ein "Sommermärchen 2.0" für die EM 2024 in Deutschland hält der 44-malige US-Nationalspieler nicht für so abwegig. "Für mich ist Deutschland Topfavorit auf den EM-Titel", stellte er im Interview mit "Sport Bild" klar.

Entsprechend "riesig" ist Berhalters Aufregung vor dem Duell mit dem DFB-Team am Samstag in Hartford/Connecticut (21:00 Uhr/RTL). "Das Aufeinandertreffen ist sehr speziell für mich. In Deutschland habe ich mich immer zu Hause gefühlt", sagte er: "Es wird ein großartiges, hochklassiges Spiel gegen eine Weltmacht des Fußballs."

DFB-Team: US-Coach glaubt an den Nagelsmann-Effekt

Die deutschen Titelchancen bei der Heim-EM macht Berhalter auch am neuen Bundestrainer fest.

"Julian bringt frischen Wind rein. Er ist noch so jung, hat aber schon eine großartige Geschichte als Trainer geschrieben, eine tolle Karriere hingelegt", ist der 50-Jährige voll des Lobes für seinen 14 Jahre jüngeren DFB-Kollegen: "Ich kann es kaum erwarten zu erleben, wie er das deutsche Team anpackt und entwickelt. Ich habe Julian als Top-Fachmann und sympathischen Menschen kennengelernt."

Doch auch die Qualität im deutschen Kader stuft Berhalter als außergewöhnlich hoch ein. "Wenn du dir den Plan zurechtlegst, realisierst du noch mal besonders, wie viele außergewöhnliche Spieler Deutschland hat", führte Berhalter aus: "Gündogan, Kimmich, Musiala, Havertz, Wirtz, Sané – ich könnte sie alle aufzählen. Du kannst dich nicht nur auf einzelne Spieler konzentrieren."

Beeindruckt ist der frühere Abwehrspieler vor allem von Real-Madrid-Verteidiger Antonio Rüdiger. "Er hat eine fantastische Wettkampf-Einstellung. Es ist so schwierig, gegen ihn zu bestehen. Es ist purer Genuss, Antonio spielen zu sehen", geriet Berhalter ins Schwärmen.