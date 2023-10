Trainer-Legende rät Alonso: Bleib bei Bayer

IMAGO/Moritz Mueller

Xabi Alonso rockt mit Bayer Leverkusen die Liga - aber wie lange noch?

Xabi Alonso mischt mit Bayer Leverkusen die Bundesliga auf, seine Werkself begeistert derzeit nicht nur die Fans unterm Bayer-Kreuz. Mit nur 41 Jahren gilt Alonso schon als absoluter "Mister" und logischer Nachfolger Carlo Ancelottis bei Real Madrid. Eine Trainer-Legende rät dem Spanier aber, mit diesem Schritt noch etwas zu warten.

Wer beerbt Carlo Ancelotti 2024 bei den Königlichen? Für nicht wenige Beobachter steht fest: Xabi Alonso - vor allem angesichts des Fußballs, den seine Leverkusener Mannschaft zurzeit spielt.

Ottmar Hitzfeld empfiehlt dem Hochgelobten eine andere Karriere-Planung. "Natürlich ist Real Madrid eine Hausnummer, zu der man schlecht Nein sagen kann, wenn es wirklich ein Angebot geben sollte. Aber meine Empfehlung an Xabi lautet: Bleib bis 2025 in Leverkusen. Ich finde, er sollte es dem Verein zurückzahlen, dass Leverkusen ihm die Chance gegeben hat, in der Bundesliga als Cheftrainer zu arbeiten", sagte der frühere Trainer des FC Bayern und dem BVB der "Sport Bild".

Alonso sei noch jung, könne in Leverkusen viel Erfahrung sammeln "und etwas Großes hinterlassen", so der 74-Jährige: "Deswegen würde ich ihm raten, nicht nach der Saison zu gehen, sondern mindestens noch ein Jahr zu bleiben."

Den Höhenflug der Leverkusener erklärt Hitzfeld auch mit der Aura Alonsos: "Die Mannschaft glaubt an Xabi, weil er selbst ein überragender Spieler war. Er hat eine hohe Kompetenz. Mir gefallen sein Auftreten und die Ruhe, die er in Interviews ausstrahlt."

Leverkusen Meister? "Entscheiden die Bayern"

Ob es für Bayern zum ganz großen Coup - der Meisterschaft - reiche, hänge am FC Bayern, sagte Hitzfeld. Die Münchner hätten "immer noch den besten Kader und die größte Erfahrung. Aber Leverkusen wird zum Schluss in der Spitzengruppe bleiben und es den Bayern nicht leicht machen. Sie werden auf jeden Fall die Champions League erreichen."