Medien: Baumgart droht Zitter-Winter

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Steffen Baumgart wartet in dieser Saison mit dem 1. FC Köln noch auf den ersten Sieg

Der 1. FC Köln belegt nach einem Fehlstart den letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Ab wann wird die sich zuspitzende Situation für Cheftrainer Steffen Baumgart gefährlich?

Auch am 7. Spieltag hat der 1. FC Köln seinen ersten Dreier in der aktuellen Spielzeit verpasst. Im Lokal-Derby gegen Bayer Leverkusen setzte es mit dem 0:3 die nächste Niederlage. Lange Gesichter beim "Effzeh": Der Klub steht ganz am Ende der Tabelle und strudelt dem Abstiegskampf entgegen - oder ist eigentlich schon mittendrin.

Eine Situation also, die bei vielen Teams eine Trainer-Diskussion entbrennen lässt. (Noch) nicht beim 1. FC Köln. Zurzeit muss Coach Steffen Baumgart nicht um seinen Job fürchten, berichtet die "Sport Bild". Er habe die Rückendeckung von Sport-Chef Christian Keller.

Diesem sei bewusst, dass Baumgart wegen des strikten Sparkurses des 1. FC Köln eine schwierige Aufgabe meistern muss. Leistungsträger wie Ex-Kapitän Jonas Hector haben den Klub verlassen, ohne das im Kader adäquat nachgebessert wurde.

Trotzdem ist allen klar, dass Köln und Baumgart punkten müssen. Falls auch das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (22. Oktober) in die Hose geht, erhöht sich der Druck sicher nochmal sprunghaft.

Baumgart: "Wir kommen da unten raus!"

Falls dann jedoch gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte wie Mainz, Bochum, Darmstadt oder Augsburg weiter die Erfolge ausbleiben sollten, könnte es im Winter durchaus eng werden für den Kölner Trainer, heißt es in dem Bericht - trotz des guten Standings und der Erfolge in der Vergangenheit. Auch für einen Verein, der "spürbar anders" als Motto ausgibt, greifen irgendwann die branchenüblichen Mechanismen, heißt es.

Laut "Sport Bild" werde Baumgart aber für den Moment keine neuen Maßnahmen einleiten. Die Länderspielpause gestalte er so wie auch in den Jahren zuvor.

Baumgart zeigte sich nach dem verlorenen Derby gegen Bayer Leverkusen derweil kämpferisch und gibt das Motto aus: "Wir kommen da unten raus!"