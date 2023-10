Diese Aufgaben muss Bundestrainer Nagelsmann angehen

IMAGO/Marc Schueler

Julian Nagelsmann steht vor seinem Debüt als Bundestrainer

Julian Nagelsmann legt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft los. Die bevorstehenden Länderspiele gegen die USA und Mexiko sind für den neuen Bundestrainer mehr als nur erste Gradmesser. Die Zeit bis zur Europameisterschaft drängt. Noch müssen bei der DFB-Auswahl viele Baustellen behoben werden.

sport.de analysiert, was Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft angehen muss.

Kontinuität in der Defensive

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Defensiv-Problem. In den letzten zehn Länderspielen blieb die DFB-Elf lediglich beim 2:0 im Testspiel gegen Peru ohne Gegentreffer. Hansi Flick fand während seiner Amtszeit keine Abwehr-Formation, der er fest vertraute. Wieder und wieder wechselte der Nagelsmann-Vorgänger in der Hintermannschaft das Personal aus, probierte es mit der Dreier- und Viererkette. Die nötige Stabilität wurde nicht gefunden.

Nagelsmann muss das Abwehr-Puzzle nun lösen. Der 36-Jährige setzt hierbei auf Mats Hummels, der unter Flick keine Rolle spielte. Der Weltmeister von 2014 bringe bei Borussia Dortmund "aktuell sehr gute Leistungen" und besitze zudem "taktisch großes Verständnis" habe, hob Nagelsmann die Gründe für Hummels' DFB-Comeback hervor.

Gut möglich, dass der BVB-Profi in der Nationalmannschaft wieder eine Schlüsselrolle einnehmen wird. Vereinskollege Nico Schlotterbeck wurde nach zuletzt wackligen Auftritten im DFB-Dress hingegen nicht berücksichtigt.

"Die Tür ist niemals zu", betonte Nagelsmann mit Blick auf eine Rückkehr bis zur Heim-EM. Der Bundestrainer dürfte aber alles daran setzen, endlich wieder Kontinuität in der Defensive herzustellen.

Stammformation finden

Auch in den anderen Mannschaftsteilen bleibt wenig Zeit für Experimente. Im zentralen Mittelfeld sind Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan die Platzhirsche. Robert Andrich und Pascal Groß sind als Herausforderer auf der USA-Tour mit dabei. BVB-Kapitän Emre Can wurde hingegen nicht nominiert.

Leroy Sané dürfte aufgrund seiner Fabel-Leistungen für den FC Bayern auf den Flügeln gesetzt sein. Stuttgarts Chris Führich könnte in Abwesenheit des am Unterarm verletzten Serge Gnabry seine Chance in der Startelf erhalten.

Im offensiven Mittelfeld hat Nagelsmann mit den beiden Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie mit Routinier Thomas Müller die Qual der Wahl. Für den Angriff sind mit Niclas Füllkrug und Kevin Behrens zwei echte Mittelstürmer mit dabei. Kai Havertz, der wegen einer Zahn-OP nachreist, agierte unter Flick derweil selten als klassischer Mittelstürmer, sondern eher als falsche Neun.

Keine Experimente mit der falschen Neun

Jedoch konnte Havertz in dieser Rolle kaum überzeugen. Die Schuld hierfür liegt nicht zwingend beim Arsenal-Profi, kann dieser seine Qualitäten als Spielgestalter und Vorbereiter im offensiven Mittelfeld doch deutlich besser ausspielen.

Mit Füllkrug im Angriff versprühte die Nationalmannschaft zuletzt jedenfalls mehr Gefahr im gegnerischen Strafraum. Die Bilanz des Neu-Dortmunders kann sich mit bislang sieben Toren aus neun Länderspielen sehen lassen.

Der Angreifer setzt nun alles auf Nagelsmann, wie er im Gespräch mit "Sport Bild" bekannte. "Wir müssen ihn nur möglichst gut unterstützen, seine Ideen vernünftig umzusetzen. Dann kommen wir wieder in die Erfolgsspur", so der 30-Jährige. Ob diese Formel so einfach aufgeht? Ungewiss! Füllkrug-Tore würden sicher helfen. Die Experimente mit einer falschen Neun müssen hingegen ad acta gelegt werden.

EM-Euphorie entfachen und klare Kommunikation

Nagelsmann benötigt in den bevorstehenden Länderspielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) gleich Ergebnisse, um die (schlechte) Stimmung rund um die Nationalmannschaft hierzulande zu verbessern.

Der neue Bundestrainer habe "diese Gabe", Begeisterung für seine Spielidee zu entfachen, meinte DFB-Sportdirektor Rudi Völler gegenüber "Welt am Sonntag".

Neben einem neuen taktischen Anstrich benötigt es bei der Nationalmannschaft bis zur Heim-EM zudem eine klare Kommunikation. Personalentscheidungen müssen klar begründet werden, sollen die Fans aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. Nach drei verkorksten Turnieren muss endlich die Trendwende her. Die Zeit drängt.

Jannik Kube