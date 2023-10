Überraschung: Auch Bierhoff in den USA dabei

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Oliver Bierhoff hat in den USA einige alte Weggefährten beim DFB getroffen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich in Foxborough, Massachusetts, auf das erste Länderspiel unter Julian Nagelsmann vor. Zugleich findet die von Akademie-Leiter Tobias Haupt organisierte "Leadership"-Reise des DFB vor Ort statt. Mit dabei, neben den Managern vom FC Bayern und Co., ist ausgerechnet auch Oliver Bierhoff.

Oliver Bierhoff hatte einst die umstrittene USA-Reise initiiert, nun ist der ehemalige DFB-Direktor tatsächlich vor Ort, wenngleich nicht mehr in offizieller Funktion. Der 55-Jährige ist Teil einer Delegation von Sportdirektoren und Managern, die abseits der Nationalspieler für eine Weiterbildung von Frankfurt aus nach Boston geflogen war.

Kurios: In Foxborough traf Oliver Bierhoff, der nach dem WM-Debakel von 2022 gehen musste, somit auch auf seinen Nachfolger Andreas Rettig.

Auch einige Nationalspieler begrüßte Bierhoff nach seiner Ankunft, als er am Gillette Stadium an einem Stiftungs-Event der DFB-Auswahl für Obdachlose teilnahm, das vor der Heimspielstätte der New England Patriots abgehalten wurde.

In den kommenden Tagen stehen für die Manager-Gruppe zahlreiche weitere Treffen auf dem Programm, etwa der Besuch des NHL-Auftakts der Boston Bruins am Mittwoch, ein Treffen mit dem Chef des Baseball-Teams der Boston Red Sox und mit den Eigentümern der Patriots.

Sportdirektor des FC Bayern trifft auf Max Eberl - Ex-Hertha-Bosse ebenfalls dabei

Zur Reisegruppe zählt derweil unter anderem auch Bayern Münchens neuer Sportdirektor Christoph Freund. Dieser kann sich in den USA bereits mit seinem möglichen neuen Vorgesetzten Max Eberl austauschen, der ebenfalls einer der Teilnehmer ist. Eberl war, begleitet von Gerüchten über einen Wechsel zum FC Bayern, zuletzt von seinem Klub RB Leipzig freigestellt worden. Der 50-Jährige hatte sich schon vor seiner Entlassung für den DFB-Trip angemeldet.

Mit dabei sind in Fredi Bobic (ehemals Hertha BSC und Eintracht Frankfurt) und Michael Preetz (ebenfalls Hertha BSC) auch weitere bekannte Ex-Manager aus der Bundesliga.

Die deutsche Mannschaft bestreitet am Samstag um 21:00 Uhr deutscher Zeit (live bei RTL) in Hartford ihr erstes Test-Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer gegen den Gastgeber USA. Am 18. Oktober folgt in Philadelphia um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit das Duell mit Mexiko als weiterem WM-Gastgeber 2026.