Harry Kane macht klare Zukunfts-Ansage

IMAGO

Harry Kane wechselte im Sommer von Tottenham zum FC Bayern

Den FC Bayern auf der Brust, die Spurs aus Tottenham aber noch immer im Herzen: Harry Kane freut sich über den sensationellen Saisonstart, den sein Ex-Team in der Premier League hingelegt hat. Aus Respekt vor seinem neuen Arbeitgeber will er aber nicht zu euphorisch nach London blicken. Unterdessen machte er eine deutliche Ansage über seine Zukunft.

Irgendwie ist es schon eine komische Situation: Da jagt Harry Kane im Trikot der Spurs über ein Jahrzehnt lang vergeblich einem Titel hinterher, und kaum ist er weg, spielen die Londoner ihren besten Fußball seit Jahren und führen die Tabelle in der Premier League an, während er mit Bundesliga-Dauer-Spitzenreiter FC Bayern nur auf Platz drei liegt. Das mag nur eine Momentaufnahme sein, außergewöhnlich ist es aber allemal.

Das findet auch Kane, der sich für seinen Ex-Klub besonders freut. "Das ist einfach großartig. Der neue Trainer tut ihnen gut. Die Fans stehen hinter dem Team. Das ist genau das, was sie nach den letzten Jahren gebraucht haben", sagte der Stürmer bei einem Pressetermin der englischen Nationalmannschaft.

Kane will alles für den FC Bayern geben

Kane betonte, dass sein Herz in der Premier League einzig und allein und für immer für die Spurs schlagen werde. Gleichzeitig müsse er aber auch "respektvoll gegenüber Bayern München sein", sagte der Superstar, der auf Verständnis von den Münchner Fans hofft: "Sie wissen, dass ich immer ein weiches Herz für die Spurs haben werde. Da gibt es keine Zweifel."

Doch so sehr sein Herz noch an den Spurs hängt, so sehr hängt er sich jetzt für den FC Bayern rein, versicherte Kane: "Ich widme meine ganze Aufmerksamkeit dem FC Bayern, um uns so erfolgreich wie möglich zu machen. Natürlich werde ich immer wieder nach Tottenham gefragt werden. Und ich hoffe auch, dass sie sich so gut wie möglich schlagen, aber meine größte Aufmerksamkeit gilt dem FC Bayern, wo ich meine Leistung bringen will."

Harry Kane macht klare Zukunfts-Ansage

Dass dem Engländer dies bisher gelungen ist, steht außer Frage. Mit neun Toren in seinen ersten zehn Pflichtspielen hat Kane die Erwartungen mehr als erfüllt - auch seine eigenen: "Ich bin wirklich stolz. Ich hätte ein paar mehr Tore schießen können, ich hatte einige Chancen. Aber wenn man mir vorher erzählt hätte, dass ich zu diesem Zeitpunkt so viele Tore, Vorlagen und Siege hätte, hätte ich das akzeptiert."

Geht es nach Kane, so wird sich sein Lauf noch einige Jahre fortsetzen, denn auf der Zielgraden seiner Karriere sieht er sich noch lange nicht.

"Die Wahrnehmung im Sport oder im Fußball ist, dass du 30 wirst und die Leute denken, es ist das Ende. Aber ich sehe es so, dass ich fast vor der zweiten Hälfte meiner Karriere stehe. Ich hatte neun oder zehn Jahre auf dem höchsten Niveau - und ich hoffe auf weitere acht oder neun Jahre auf dem höchsten Niveau", so der Superstar.