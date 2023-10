Medien: FC Bayern wegen Davies-Berater verärgert

IMAGO/Ricardo Ramrez

Wie geht es für Alphonso Davies vom FC Bayern weiter?

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern und Alphonso Davies liegen aktuell auf Eis. Zuletzt meldete sich der Spielerberater des Linksverteidigers zu Wort. An der Säbener Straße führten manche dieser Aussagen offenbar zu Unmut.

Laut "Sport Bild" soll es bei den Vereinsbossen des FC Bayern "reichlich Verärgerung" gegeben haben, dass Davies' Agent Nedal Huoseh öffentlich mit Real Madrid flirtete.

Grund dafür ist die Vertragssituation des 22-Jährigen. Davies ist nur noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Somit ist die langfristige Zukunft des Kanadiers ungeklärt. Als Folge ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um den Kanadier. Besonders Real Madrid wird häufig als möglicher Abnehmer genannt.

"Es gibt Interesse von vielen Mannschaften. Ich bin mir sicher, dass Real Madrid einer der Vereine sein könnte, die Davies gerne verpflichten würden", heizte Huoseh die Wechsel-Spekulationen im Gespräch mit "365Scores" zuletzt an. Auch "mehrere Vereine aus der Premier League" würden zu den Kandidaten zählen. "Wir werden sehen, was passiert", fügte Spielerberater hinzu.

FC Bayern oder Wechsel? Noch alles offen bei Davies

Der FC Bayern müsste sich folglich ins Zeug legen, um Davies langfristig an den Verein zu binden. "Alphonsos nächster Schritt? Er hat noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern, aber wir werden sehen, was passiert. Mir wird diese Frage oft gestellt, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann", sagte Huoseh zur sportlichen Zukunft seines Klienten.

Huoseh fügte noch hinzu: "Er ist ein gestandener Linksverteidiger und könnte offen sein für eine Verlängerung bei Bayern. Aber es hängt auch vom Klub ab."

Laut "90min" sind neben Real Madrid auch Manchester City und der FC Chelsea an Davies interessiert. Der Linksfuß war im Januar 2019 vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps nach München gewechselt.