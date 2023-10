Coman staunt über "außergewöhnlichen" Tel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Wirbeln gemeinsam beim FC Bayern: Mathys Tel und Kingsley Coman

Mathys Tel begeistert in dieser Saison nicht nur die Fans und Verantwortlichen des FC Bayern, sondern auch seine Mitspieler. Kingsley Coman gehört zu denen, die kaum glauben können, wie rasant sich der Youngster entwickelt hat.

Bei Mathys Tel ist in dieser Saison endgültig der Knoten geplatzt. Schon in seiner ersten Saison im Trikot des FC Bayern deutete der Franzose sein Potenzial immer wieder an. In diesem Jahr aber bringt er dieses bei seinen Kurzeinsätzen konstant auf den Rasen. Eine Entwicklung, die Kingsley Coman staunen lässt.

Verglichen mit seinem ersten Jahr in München, seien die Fortschritte Tels in dieser Saison "außergewöhnlich", schwärmte Coman auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft am Mittwoch: "Schon im Training sehen wir einen Unterschied, sehen, dass er erwachsener wird und sich wirklich von Tag zu Tag weiterentwickelt."

Coman: Tel gibt dem FC Bayern nicht nur Tore

Was Tel in dieser Spielzeit zeige, sei beeindruckend, ergänzte Coman: "Trotz seiner geringen Spielzeit hat er uns in dieser Saison schon viele Punkte beschert."

Dabei sind es nicht nur die Tore des 18-Jährigen, die einen Unterschied machen, glaubt sein Teamkollege: "Diese Dynamik, wenn er reinkommt, seine Mentalität in der täglichen Arbeit, ohne sich jemals zu beklagen und alles für das Team zu tun, bewundere ich und weiß ich zu schätzen. Das sieht man bei jungen Spielern nicht oft und ist einfach wunderbar."

Sollte Tel seinen Weg weiter fortsetzen und auch in den kommenden Jahren die richtige Einstellung an den Tag legen, "wird er in der Lage sein, die Spitze zu erreichen", traut Coman seinem Mannschaftskollegen auch in Zukunft einiges zu.

Tel stand in der laufenden Saison zwar erst in zwei Pflichtspielen in der Startelf, trotzdem traf der junge Franzose in allen Wettbewerben schon sechs Mal. Den Rang als zweiter Stürmer hinter Harry Kane hat er Eric Maxim Choupo-Moting mit seinen Auftritten bereits abgelaufen.